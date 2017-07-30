Юлия Ефимова заявила, что планирует выступить на ЧЕ по плаванию на короткой воде

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Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Дании ( 13—17 декабря ).

«Скорее всего, я там выступлю», — ответила Ефимова на соответствующий вопрос журналистов.

Ефимова завоевала три личных медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, а также стала серебряным призером в комбинированной эстафете 4×100 метров.