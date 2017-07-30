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30 июля 2017, 22:11 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Юлия Ефимова заявила, что планирует выступить на ЧЕ по плаванию на короткой воде

Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова заявила, что собирается выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Дании.

Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия <span class=error>Ефимова</span> заявила что собирается выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Дании. Увеличить
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Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Дании (13—17 декабря).

«Скорее всего, я там выступлю», — ответила Ефимова на соответствующий вопрос журналистов.

Ефимова завоевала три личных медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, а также стала серебряным призером в комбинированной эстафете 4×100 метров.
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