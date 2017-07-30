Юлия Ефимова заявила, что планирует выступить на ЧЕ по плаванию на короткой воде
Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова заявила, что собирается выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Дании.
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Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Дании (
«Скорее всего, я там выступлю», — ответила Ефимова на соответствующий вопрос журналистов.
Ефимова завоевала три личных медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, а также стала серебряным призером в комбинированной эстафете 4×100 метров.
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