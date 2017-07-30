Сальников: Успех российских пловцов на ЧМ-2017 является плодом многолетней работы

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Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда на счету сборной России было 11 медалей (4−5−2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине).

«Хотелось бы поздравить всех ребят, которые доказали, что мы можем бороться с сильнейшими пловцами мира. Также хочу поздравить тренеров, которые доказали, что они могут быть лучшими тренерами мира. И поэтому этот букет медалей, который дополнили мужская и женская эстафеты в последний день соревнований, для нас очень дорог. Я считаю, что это успех, конечно, всех, кто готовился долгие годы», — заявил Сальников.

«Отрадно, что скептики, которые нас все время хоронили, здесь остались ни с чем, только разводили руки, не понимая, как это могло произойти, — продолжил он. — Я хочу сказать, что эта работа велась годы, чтобы вырастить смену. У нас внутри сборной серьезная конкуренция, и это дает результат».

В воскресенье в венгерском Дьёре завершился Европейский юношеский фестиваль, на котором сборная России стала победительницей общекомандного зачета в плавании. «Хочется поблагодарить команду, которая выступала на юношеском олимпийским фестивале в Дьёре и выиграла 15 золотых медалей. Это наша будущая смена, и если мы их поддержим, то сделаем наши успехи в плавании закономерными. Эти усилия должны приложить федерация, Олимпийский комитет России, министерство спорта, спонсоры», — поделился мнением Сальников.

«Уверен, что у нас есть будущее, и мы показали, что многое можем», — заключил он.