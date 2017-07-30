Серебряный реванш Ефимовой
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова завоевала в заключительный день чемпионата еще два серебра: личное и эстафетное.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Третьей российской наградой стала мужская бронза в комбинированной эстафете. Она довела общее число российских плавательных наград до деcяти.
Беседуя перед началом финалов с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым, я сказала ему:
— Если Юлия Ефимова выиграет сегодня 50 метров брассом, то сравняется с вами по количеству золотых наград, завоеванных на чемпионатах мира. Вы думали об этом?
— Не думал, если честно. Да и что я должен по этому поводу думать? Я вообще не вижу особой доблести в том, чтобы с
— Какое из этих достижений вы считаете наиболее значимым?
— Вы хотите узнать, какая медаль мне наиболее дорога? Не отвечу. Каждая из них особенная. За каждой стоит
На вопрос, считает ли Попов победу Ефимовой на «полтиннике» реальной, знаменитый пловец ответил.
— Теоретически — да, практически — вряд ли. У Юли на этой дистанции не так много шансов, и лично меня это расстраивает. Потому что на следующем чемпионате мира, который через два года будет в Корее, скорости наверняка возрастут. Сумеет ли Ефимова удержаться на должном уровне — большой вопрос. Пока она плывет лишь на том багаже, что был заложен ее первым тренером Ириной Вятчаниной и Дэйвом Сало.
НЕОЛИМПИЙСКИЙ ВИД
Юля была очень близка к тому, чтобы победить — так по крайней мере казалось с трибуны. Но касание, а с ним и мировой рекорд (29,40) забрала американка.
Эта самая короткая, открывающая вечернюю программу дистанция была интересна тем, что там плыла и боролась за победу российская спортсменка. Неолимпийский вид — он и есть неолимпийский. Куда волнительнее было ждать заключительных комбинированных эстафет. В первой из них Ефимова должна была вновь выйти на старт — спустя полтора часа после своего первого заплыва. Во второй очень хотелось надеяться, что российские парни на этот раз
Когда первая из российских эстафет вышла на бортик, защемило сердце. Память непроизвольно подбросила картинку: Будапешт, чемпионат Европы-2010 года и Юля Ефимова, в полной прострации сидящая на бортике, обхватив руками голову. Секундами раньше женская комбинированная эстафета в составе Марии Громовой, Ефимовой, Ирины Беспаловой и Маргариты Нестеровой впервые в российской истории финишировала первой и была дисквалифицирована за Юлин фальстарт: она ушла на дистанцию со стартовым показателем «-0,12».
Кроме того, Ефимовой предстояла еще одна — уже заключительная — дуэль с Кинг.
НА 0,03 РАНЬШЕ КИНГ
Она
Почти в том же составе (с Дарьей Устиновой вместо Фесиковой на первом этапе и завершающими заплыв Светой Чимровой и Вероникой Поповой) эта эстафета была бронзовой четыре года назад на мировом первенстве в Барселоне. Сейчас стала серебряной, в
Следом свою единственную, пусть эстафетную медаль
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