Серебряный реванш Ефимовой

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Третьей российской наградой стала мужская бронза в комбинированной эстафете. Она довела общее число российских плавательных наград до деcяти.

Беседуя перед началом финалов с четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым, я сказала ему:

— Если Юлия Ефимова выиграет сегодня 50 метров брассом, то сравняется с вами по количеству золотых наград, завоеванных на чемпионатах мира. Вы думали об этом?

— Не думал, если честно. Да и что я должен по этому поводу думать? Я вообще не вижу особой доблести в том, чтобы с кем-то сравняться. Надо стремиться быть лучше. Меня вообще сильно расстраивает, что большинство моих достижений по сей день остаются в российском плавании непревзойденными.

— Какое из этих достижений вы считаете наиболее значимым?

— Вы хотите узнать, какая медаль мне наиболее дорога? Не отвечу. Каждая из них особенная. За каждой стоит какая-то история, в каждую вложен труд, нервы. На мой взгляд, главным достижением любого спортсмена является его карьера в целом. Выделять какие-то отдельные моменты было бы неправильно по отношению к самому себе, к тренеру, к тем, кто на том или ином этапе помогал добиваться результата.

На вопрос, считает ли Попов победу Ефимовой на «полтиннике» реальной, знаменитый пловец ответил.

— Теоретически — да, практически — вряд ли. У Юли на этой дистанции не так много шансов, и лично меня это расстраивает. Потому что на следующем чемпионате мира, который через два года будет в Корее, скорости наверняка возрастут. Сумеет ли Ефимова удержаться на должном уровне — большой вопрос. Пока она плывет лишь на том багаже, что был заложен ее первым тренером Ириной Вятчаниной и Дэйвом Сало.

НЕОЛИМПИЙСКИЙ ВИД

Юля была очень близка к тому, чтобы победить — так по крайней мере казалось с трибуны. Но касание, а с ним и мировой рекорд (29,40) забрала американка.

Эта самая короткая, открывающая вечернюю программу дистанция была интересна тем, что там плыла и боролась за победу российская спортсменка. Неолимпийский вид — он и есть неолимпийский. Куда волнительнее было ждать заключительных комбинированных эстафет. В первой из них Ефимова должна была вновь выйти на старт — спустя полтора часа после своего первого заплыва. Во второй очень хотелось надеяться, что российские парни на этот раз все-таки сумеют прервать безмедальную серию, которая началась у России после бронзы, завоеванной на чемпионате мира-2007 в Мельбурне. Десять лет назад.

Когда первая из российских эстафет вышла на бортик, защемило сердце. Память непроизвольно подбросила картинку: Будапешт, чемпионат Европы-2010 года и Юля Ефимова, в полной прострации сидящая на бортике, обхватив руками голову. Секундами раньше женская комбинированная эстафета в составе Марии Громовой, Ефимовой, Ирины Беспаловой и Маргариты Нестеровой впервые в российской истории финишировала первой и была дисквалифицирована за Юлин фальстарт: она ушла на дистанцию со стартовым показателем «-0,12».

Кроме того, Ефимовой предстояла еще одна — уже заключительная — дуэль с Кинг.

НА 0,03 РАНЬШЕ КИНГ

Она все-таки взяла реванш, эта золотая девочка российского плавания. Приняла эстафету от Насти Фесиковой, отставая от американок на 0,25, а еще чуть спустя выдала знаменитый ефимовский финиш, коснувшись бортика на 0,03 раньше Кинг.

Почти в том же составе (с Дарьей Устиновой вместо Фесиковой на первом этапе и завершающими заплыв Светой Чимровой и Вероникой Поповой) эта эстафета была бронзовой четыре года назад на мировом первенстве в Барселоне. Сейчас стала серебряной, в какой-то степени компенсировав Ефимовой обиднейшим образом проигранную стометровку, а Поповой — «деревянные» медали на личной дистанции 200 м вольным стилем и эстафете 4×200.