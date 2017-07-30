Мужская сборная России завоевала бронзу ЧМ в эстафете 4×100 м комплексным плаванием

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Эта бронза стала 25-й наградой для сборной России на нынешнем турнире. В активе команды 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Российская команда заняла третье место в общем зачете. Первыми стали американцы (21−12−13), вторыми — китайцы (12−12−6).