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30 июля 2017, 20:47 | Водные: Плавание | ТАСС

Мужская сборная России завоевала бронзу ЧМ в эстафете 4×100 м комплексным плаванием

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова, Владимира Морозова стала бронзовым призером в эстафете 4×100 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Российская команда заняла третье место в общем зачете. Увеличить
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Эта бронза стала 25-й наградой для сборной России на нынешнем турнире. В активе команды 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Российская команда заняла третье место в общем зачете. Первыми стали американцы (21−12−13), вторыми — китайцы (12−12−6).
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