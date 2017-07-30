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30 июля 2017, 20:35 | Водные: Плавание | ТАСС

Итальянец Пальтриньери стал чемпионом мира в плавании на 1500 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Итальянец Грегорио Пальтриньери занял первое место в плавании на 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Серебро выиграл украинец Михаил Романчук. Увеличить
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Спортсмен показал время 14 минут 35,85 секунды. Вторым стал украинец Михаил Романчук (14.37,14). Бронзу завоевал австралиец Мак Хортон (14.47,70).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.
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