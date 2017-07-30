Женская сборная России завоевала серебро ЧМ в эстафете 4×100 м комплексным плаванием
БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Женская сборная России в составе Анастасии Фесиковой, Юлии Ефимовой, Светланы Чимровой, Вероники Поповой стала серебряным призером в эстафете 4×100 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это серебро стало 24-й наградой для сборной России на нынешнем турнире. Теперь в активе команды 11 золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. Российская команда занимает на данный момент третье место в общем зачете. Первыми идут американцы (19−12−13), вторыми — китайцы (12−12−6).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter