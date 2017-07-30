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30 июля 2017, 19:30 | Водные: Плавание | ТАСС

Француз Лакур стал чемпионом мира в плавании на 50 м на спине

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Француз Камиль Лакур занял первое место в плавании на 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Серебро выиграл японец Юня Кога. Увеличить
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Лакур показал время 24,35 секунды. Вторым стал японец Юня Кога (24,51). Бронзу завоевал американец Мэтт Греверс (24,56).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.
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