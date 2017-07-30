Американец Калиш стал чемпионом мира на дистанции 400 м комплексным плаванием
БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Американец Чейз Калиш занял первое место на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
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Спортсмен показал результат 4 минуты 5,90 секунды, установив рекорд чемпионатов мира. Серебро завоевал венгр Давид Веррасто (4.08,38). Бронзовым призером стал японец Дайя Сето (4.09,14).
Чемпионат мира завершится в воскресенье.
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