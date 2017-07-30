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30 июля 2017, 19:22 | Водные: Плавание | ТАСС

Шведка Шестрем стала чемпионкой мира в плавании на 50 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Шведка Сара Шестрем заняла первое место в плавании на 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Второй стала голландка Раноми Кромовидьойо. Увеличить
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Шестрем показала результат 23,69 секунды. Второй стала голландка Раноми Кромовидьойо (23,85). Бронзу завоевала американка Симон Мануэль (23,97).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.
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