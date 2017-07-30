Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30534861/
30 июля 2017, 19:08 | Водные: Плавание | ТАСС

Юлия Ефимова завоевала серебро ЧМ в плавании на 50 м брассом

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова стала серебряным призером в плавании на 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Она показала результат 29,57 секунды.

Победительницей стала американка <span class=error>Лилли</span> <span class=error>Кинг</span> установившая мировой рекорд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победительницей стала американка Лилли Кинг, установившая мировой рекорд (29,40). Она превзошла результат литовки Руты Мейлутите, показанный на чемпионате мира в Барселоне в 2013 году (29,48). Третье место заняла американка Кэти Мейли (29,99).

Ранее на текущем турнире 25-летняя спортсменка завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом и бронзовую награду на дистанции вдвое короче.

Серебро Ефимовой стало 23-й наградой для сборной России на нынешнем турнире. Теперь в активе команды 11 золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. Российская команда занимает на данный момент третье место в общем зачете. Первыми идут американцы (18−12−11), вторыми — китайцы (12−12−6).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости

"Локомотив" обыграл "Анжи" в матче чемпионата России

Сборная России выиграла домашний этап Евролиги по пляжному футболу

Сборную России торжественно встретили в Шереметьево по прилету с Юношеского фестиваля

"Локомотив" обыграл "Анжи" в матче чемпионата России

Сборная России выиграла домашний этап Евролиги по пляжному футболу