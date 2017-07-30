Юлия Ефимова завоевала серебро ЧМ в плавании на 50 м брассом

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Победительницей стала американка Лилли Кинг, установившая мировой рекорд (29,40). Она превзошла результат литовки Руты Мейлутите, показанный на чемпионате мира в Барселоне в 2013 году (29,48). Третье место заняла американка Кэти Мейли (29,99).

Ранее на текущем турнире 25-летняя спортсменка завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров брассом и бронзовую награду на дистанции вдвое короче.

Серебро Ефимовой стало 23-й наградой для сборной России на нынешнем турнире. Теперь в активе команды 11 золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. Российская команда занимает на данный момент третье место в общем зачете. Первыми идут американцы (18−12−11), вторыми — китайцы (12−12−6).