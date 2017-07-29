Пловчиха Шёстрём установила мировой рекорд на ЧМ на дистанции 50 метров кролем
БУДАПЕШТ, 29 июл —
Р-Спорт. Шведская пловчиха Сара Шёстрём установила мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
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В субботу в полуфинальном заплыве Шёстрём проплыла дистанцию за 23,67 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал немке Бритте Штеффен (23,73) и был установлен в августе 2009 года.
Чемпионат мира в Будапеште завершится в воскресенье.
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