Пловчиха Шёстрём установила мировой рекорд на ЧМ на дистанции 50 метров кролем

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В субботу в полуфинальном заплыве Шёстрём проплыла дистанцию за 23,67 секунды. Прежний мировой рекорд принадлежал немке Бритте Штеффен (23,73) и был установлен в августе 2009 года.

Чемпионат мира в Будапеште завершится в воскресенье.