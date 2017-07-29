В погоне за Ефимовой. Кто наши новые чемпионы в плавании?

Вчера был самый успешный день в истории российского плавания. И если про Юлию Ефимову известно если не все, то очень многое, то вот Евгений Рылов и Антон Чупков — для многих новые герои российского спорта. Даже несмотря на то, что оба спортсмена завоевали медали на Олимпийских играх в Рио. Теперь они поднялись на ту же вершину, что и Ефимова. Правда, у Юлии пять титулов чемпионатов мира, а у Рылова с Чуповым — по одному.

Все ступеньки, начиная с самой первой, они прошли вместе. Рылов и Чупков дружно выступали еще на юношеских Олимпийских играх-2014 в Нанкине. Женя выиграл в Китае 50 и 100 м на спине, а Антон победил на 100 м брассом. Тогда мало кто воспринимал их результаты серьезно. Слишком уж много было у нас золотых медалистов в плавании в юношеском возрасте в прежние годы, однако почти никому не удавалось закрепиться во взрослом спорте.

Самих ребят эти разговоры не задевали. Как и их личных тренеров — Андрея Шишина и Александра Немтырева. Специалисты продолжали гнуть свою линию, а их ученики — прогрессировать. Уже в 2015-м году, спустя всего после юношеской Олимпиады, спортсмены заставили обратить на себя внимание. Чупков выиграл два личных золота на Европейских играх в Баку и был выбран знаменосцем всей российской команды на церемонии закрытия, а месяц спустя Рылов вырвал бронзу взрослого чемпионата мира в Казани.

Затем спортсмены дружно стали призерами Олимпийских игр. Теперь вот — и чемпионами мира. В один день, что очень символично. Будем надеяться, пловцы вместе со своими тренерами так же в связке дойдут и до следующей вершины. Олимпийской. Напомним, что побед на Олимпийских играх у российского плавания (за исключением, конечно, Ларисы Ильченко, блестяще победившей в Пекине-2008 на открытой воде, но речь идет именно о бассейне) не было с далекого 1996 года.

ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ

Ему 20 лет. Родился в Новотроицке, что в Оренбургской области. В 7 лет записался на плавание и попал в группу Андрея Шишина. Однако через полгода специалисту пришлось перебраться в Подмосковье, в Развилку. Евгений продолжал плавать, а затем в силу определенных жизненных обстоятельств вместе с мамой переехал во Фрязино, что неподалеку от Москвы. Результаты росли очень медленно, условий для прогресса не было.

Когда Жене было 14 лет, его мама случайно встретилась с Шишиным. Недолгий разговор — и вот уже Рыловы пакуют чемоданы, чтобы переехать на съемную квартиру в Развилку. Спустя семь лет состоялось воссоединение с первым тренером.

Евгений попал в спортивный класс. Получил возможность заниматься в центре «Дельфин», руководит которым Гульнара Романадзе. Она по-настоящему отдавалась своей работе, искала финансирование, выбивала юным спортсменам сборы. Наконец, Романадзе ходатайствовала, чтобы Рылову, который к тому момент начал показывать серьезные результаты, выделили квартиру. «Я помогла тебе с жильем, а ты помоги стране олимпийской медалью», — сказала она спортсмену. Сказано — сделано.

На чемпионате России-2017, к которому Шишин не подводил своего ученика, Евгений побил рекорд Европы на 200 м. Сказал потом, что ему пока не хватает объемов, чтобы «наплавать» новую технику. По планам это должно было случиться к чемпионату мира. Но из-за травмы плеча, о которой уже немало сказано, Рылов не сделал и половину планируемой работы. Тем не менее, одну из своих целей он в Будапеште осуществил — спел гимн России на пьедестале, который играл в честь его победы.

Теперь он хочет взять олимпийское золото, установить рекорды мира на 100 и 200 м на спине, а еще проплыть на следующем отборе 100 и 200 м кролем. Так что не удивляйтесь, если на чемпионате Европы-2018 вы увидите, как Евгений борется за медали еще и в вольном стиле.

АНТОН ЧУПКОВ

Антон — невероятно открытый и добродушный парень. На его лице почти всегда улыбка. Располагающая. Как у Юрия Гагарина. А еще он до мозга костей предан Александру Немтыреву. Если вы услышите, как Антон говорит: «Он все знает, он самый лучший и мне просто повезло, что я к нему попал», — будьте уверены: Чупков рассказывает о своем тренере.

Антону тоже 20. Живет в Москве. Плавает с четырех лет, а у Немтырева — с 11. Прогрессирует из года в год. Последние три пока самые яркие. Нанкин, Баку, Казань — на дебютном чемпионате мира Чупков вышел в финал. А потом поехал в Сингапур на юниорский — и установил рекорд мира для своего возраста. Рио-де-Жанейро, Будапешт. Спортсмен не склонен к эпатажным выходкам или скандальным заявлениям. Он просто прибавляет с каждым сезоном. За счет чего? Сам Чупков уверяет, что не знает и отправит вас за ответом к Немтыреву.

О мировом рекорде Антон открыто тоже не говорит. А между тем у Чупкова третий результат в истории на 200 м. Хорошие перспективы у него и на 100 м. С Кириллом Пригодой, бронзовым призером Будапешта на этой дистанции, они здорово подстегивают друг друга. Чупков побил рекорд страны на сотне в июне, а Пригода вернул его себе на чемпионате мира.

Антон отреагировал спокойно: «Кирилл мой друг. И я искренне очень рад за него. Но рекорд все-таки постараюсь переписать на себя».