Дружинин не сумел выйти в финал ЧМ в плавании на 1500 м вольным стилем
БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Российский пловец Илья Дружинин не смог выйти в финал на дистанции 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Дружинин показал 13-е общее время с результатом 15 минут 3,05 секунды.
С лучшим временем в финал вышел украинец Михаил Романчук (14.44,31).
Финал в плавании на 1500 метров вольным стилем среди мужчин пройдет в воскресенье.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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