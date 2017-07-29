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29 июля 2017, 12:01 | Водные: Плавание | ТАСС

Сборная России вышла в финал ЧМ в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Сборная России по плаванию в составе Никиты Королева, Александра Попкова, Виктории Андреевой и Вероники Поповой квалифицировалась в финал на дистанции 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россияне показали седьмое общее время в квалификации. Увеличить
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Россияне финишировали четвертыми в своем заплыве и показали седьмое общее время с результатом 3 минуты 26,94 секунды.

С первым временем в финал пробилась голландская четверка (3.23,89).

Финал в данном виде пройдет в воскресенье.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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