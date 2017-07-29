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29 июля 2017, 11:58 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянки Ефимова и Иванеева вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассом

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Россиянки Юлия Ефимова и Наталья Иванеева квалифицировались в полуфинал чемпионата мира в плавании на 50 метров брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Юлия Ефимова стала второй в итоговом протоколе предварительных заплывов Иванеева показала девятый результат. Увеличить
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Ефимова стала второй (29,99 секунды) в итоговом протоколе предварительных заплывов, Иванеева показала девятый результат (30,81). С лучшим временем в полуфинал вышла американка Лилли Кинг (29,76).

На текущем чемпионате мира в активе 25-летней Ефимовой две медали. Россиянка завоевала золото на дистанции 200 м брассом и бронзу — на дистанции 100 м брассом.

Полуфинал в этом виде программы состоится позднее в субботу, финал — в воскресенье.

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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