Россиянки Ефимова и Иванеева вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассом

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Ефимова стала второй (29,99 секунды) в итоговом протоколе предварительных заплывов, Иванеева показала девятый результат (30,81). С лучшим временем в полуфинал вышла американка Лилли Кинг (29,76).

На текущем чемпионате мира в активе 25-летней Ефимовой две медали. Россиянка завоевала золото на дистанции 200 м брассом и бронзу — на дистанции 100 м брассом.

Полуфинал в этом виде программы состоится позднее в субботу, финал — в воскресенье.

Чемпионат мира завершится 30 июля.