Россиянин Тарасевич вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м на спине
БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Россиянин Григорий Тарасевич квалифицировался в полуфинал на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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Тарасевич финишировал на втором месте в своем заплыве и показал восьмое общее время с результатом 24,88 секунды.
Другой россиянин Климент Колесников не сумел выйти в полуфинал. В своем заплыве он стал шестым и показал итоговый 17-й результат (25,23).
С лучшим временем в полуфинал вышел японец Дзюня Кога (24,54).
Полуфиналы в плавании на 50 метров на спине среди мужчин пройдут позднее в субботу, финал — в воскресенье.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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