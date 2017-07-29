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29 июля 2017, 11:39 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянка Насретдинова не сумела выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Розалия Насретдинова не смогла квалифицироваться в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Насретдинова показала общее 20-е время — 2523 секунды. Увеличить
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20-летняя Насретдинова показала общее 20-е время — 25,23 секунды. С первым результатом в полуфинал вышла шведка Сара Шестрем (24,08).

Полуфинал в этом виде программы пройдет позднее в субботу, финал — в воскресенье.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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