Россиянка Насретдинова не сумела выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м вольным стилем
БУДАПЕШТ, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Розалия Насретдинова не смогла квалифицироваться в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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20-летняя Насретдинова показала общее 20-е время — 25,23 секунды. С первым результатом в полуфинал вышла шведка Сара Шестрем (24,08).
Полуфинал в этом виде программы пройдет позднее в субботу, финал — в воскресенье.
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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