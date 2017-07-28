По-королевски: российские пловцы выиграли три золота и серебро за один день ЧМ

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Ефимовой не было равных на дистанции 200 м брассом, Рылову — 200 м на спине. Еще одну высшую награду принес сборной Антон Чупков на дистанции 200 м брассом. Серебро завоевала в эстафете 4×200 м вольным стилем команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных.

Соревнования по плаванию еще не завершены, а российская сборная уже повторила свой результат по количеству золотых наград на чемпионатах мира с 2003 года. После этого россиянам не удавалось завоевать такое количество медалей высшего достоинства. Больше — по 4 золота — выигрывала только сборная СССР на чемпионатах 1978 и 1982 годов и команда России в 1994 году.

Рылов кайфовал

Призеры соревнований по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (слева направо): Райан Мёрфи (США) - серебряная медаль, Евгений Рылов (Россия) - золотая медаль. РИА "Новости"

Первое золото за день и в целом на плавательном турнире выиграл для сборной России Рылов. Уроженец Новотроицка Оренбургской области стал первым за 14 лет россиянином, выигравшим золото на чемпионате мира. В последний раз это удавалось Александру Попову, который в 2003 году выиграл две высшие награды. Еще один россиянин Климент Колесников стал четвертым, установив новый юниорский рекорд мира (1 минута 55,14 секунды).

Как оказалось, Рылов испытывает проблемы с плечом, на лечение которого, по его же словам, может уйти до четырех месяцев, и вообще мог не выйти на дистанцию. «Я отказался от 50, 100 метров, тренер сказал — успокойся, он вообще сказал, что можно сняться. Решили тогда действовать так — блокада (уколы блокады — прим. ТАСС). Единственная боль была психологическая», — признался 20-летний спортсмен.

Цитата Евгений Рылов Я планировал проплыть «по кайфу», вот и все. Кайфанул!

Министр спорта страны Павел Колобков назвал победу исторической, а комментарий вице-премьера РФ Виталия Мутко получился пророческим. «Молодец, он шел к этой победе все последние годы, от души поздравляю и надеюсь, что его блестящий финал, его золото, добытое несмотря на травму плеча, вдохновит всю сборную наших пловцов на этом чемпионате», — как в воду глядел Мутко.

Ефимова нацеливается на олимпийское золото

Юлия Ефимова (Россия), завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м брассом среди женщин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. РИА "Новости"

Второе золото принесла сборной Ефимова, причем сделала это более чем уверенно — россиянка, показавшая результат 2 минуты 19,64 секунды, опередила финишировавших следом американку Бетани Галат и китаянку Ши Цзиньлинь более, чем на две секунды. Ефимова завоевала пятое золото чемпионатов мира и обошла по этому показателю нынешнего президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова, который приносил сборной СССР по две награды высшего достоинства на чемпионатах 1978 и 1982 годов. Больше наград только у Попова — 6. Россиянка стала седьмой пловчихой в истории, которая завоевала минимум пять золотых медалей на чемпионатах мира в личных соревнованиях.

Мутко и Колобков не скрывали своего восторга. «Умница, она должна была это сделать и сделала. Спортсменка высочайшего уровня, — подчеркнул Мутко. — Сколько бы разговоров вокруг Юли ни шло, надо понимать — это большой спорт, все хотят выигрывать, но не все умеют это делать так, как она — на два корпуса впереди соперниц», — заявил Мутко.

Цитата Павел Колобков Это была фантастическая и долгожданная победа Юли, мы все очень ждали ее и не могли не волноваться. И все-таки она доказала — она королева на своей дистанции, и выиграла она чемпионат мира с королевским отрывом — с преимуществом в два корпуса.

Сама же Ефимова посетовала на то, что не смогла установить мировой рекорд. «Пятикратная чемпионка мира это звучит, теперь идем за олимпийскими медалями», — также заявила она.

Прорвало

Антон Чупков (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м брассом среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. РИА "Новости"

Следом блистал Чупков. В финале бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года установил рекорд чемпионатов мира — 2 минуты 6,96 секунды. А уже в следующем заплыве серебро сборной принесла эстафетная команда (7 минут 02,68 секунды), которая уступила только сборной Великобритании (7.01,70).

«Супер, нас давно должно было “прорвать” и, наконец, это случилось. Парни собрались, мы все-таки русские мужики, поверили в себя и взяли эти медали», — прокмментировал успехи сборной Чупков. «Хочу сказать, что российские пловцы сделали для нас этот день на чемпионате мира в Будапеште просто феерическим!», — признался Колобков.

Цитата Виталий Мутко Молодцы, ребята реализуют себя, свой потенциал, который копился годами. А впереди еще не одно их выступление. Надо понимать, спорт высших достижений — это большой труд, и его результат — вот эти медали.

Еще два россиянина по итогам пятницы квалифицировались в финальный заплыв — Дарья Устинова на дистанции 200 м на спине и Владимир Морозов на дистанции 50 м вольным стилем. Решающие заплывы пройдут в субботу.

В общекомандном зачете чемпионата мира сборная России занимает третье место, на ее счету 21 медаль — 11 золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых. Первое место занимает команда Китая (12−11−6), на второй строчке расположились спортсмены из США (11−12−8).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.