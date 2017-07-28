Антон Чупков: Перед стартом послушал гимн. Зарядился
Чемпион мира за дистанции 200 метров брассом — о тактике Борзаковского, своих слабых местах и британском небожителе.
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Адам Пити предсказывал Чупкову золото. А Пити в брассе — это не просто олимпийский чемпион и пятикратный чемпион, а легенда. Его фамилию произносят с придыханием все брассисты, да и сам Чупков сказал после награждения, что считает англичанина недосягаемым.
— Вы планировали до такой степени ускориться на последнем отрезке?
— Ну да, все как обычно. Главное, чтобы силы на это оставались. Если сил нет, тут уж планируй, не планируй… У меня силы оставались, как и вчера.
— В финале ваша борьба с японцами выглядела более жесткой.
— Да? А я и не почувствовал. Просто плыл. Ребята прибавили, ну так и я старался прибавить. Но так, не в ущерб для себя, чтобы не было совсем уж тяжело.
— Ориентировались по ходу дистанции на рекордсмена мира Иппея Ватанабе?
— Так больше было не на кого. Второй японец (Ясухиро Косеки. — Прим. «СЭ») наверное тоже быстро начинал. Просто его я не видел: с Ватанабе мы плыли рядом, а Косеки — по следующей дорожке.
— На финише почувствовали, как они оба стали сдавать?
— Не думал об этом, мое дело было прибавлять самому.
— Вы знаете, кто такой Юрий Борзаковский?
— Да, конечно. Легкоатлет, бегун. Я даже смотрел
— Он тоже обычно начинал дистанцию спокойно и расслабленно и прибавлял на финише.
— Ну вот. Значит, я такой не один. Это мой тренер такую тактику придумал.
ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ОТРЕЗКИ У МЕНЯ «ВЫПАЛИ»
— Можете ли сказать, что сейчас вы знаете о дистанции 200 метров брассом
— Ничего принципиально нового я не узнал. Мы с тренером точно так же обговаривали тактику, я старался ее придерживаться. В плане тренировок и выступлений я вообще слушаю только его. А сам просто стал на год… как бы это правильнее сказать: не старее, а опытнее.
— Другими словами, на Играх вы были не в состоянии плыть быстрее?
— Возможно. Там я был счастлив от того, что завоевал медаль. Пусть бронзовую.
— Вы
— Просто мы все поверили в себя.
— Волновались в ожидании финала?
— Поел вечером хорошо, уснул спокойно, утром стал как обычно готовиться к старту.
— И даже мельком не думали о возможной медали?
— Вообще нет.
— Адам Пити сказал утром, что вы обязательно выиграете.
— Он молодец. Хотя сам я твердо усвоил: никогда нельзя перед заплывом недооценивать соперников и переоценивать себя.
— Что вам нужно для того, чтобы побить мировой рекорд?
— Больше тренироваться, больше прибавлять в «физике».
— Как, по вашему мнению, должна быть построена раскладка заплыва, чтобы этот рекорд случился?
— Понимаете, я здесь вообще не думал об этом. Понятно, что хотел показать хороший результат, но главное на чемпионате мира
— Это понятно. Но если говорить о рекорде, как нужно строить тактику, чтобы к нему приплыть?
— Я не видел свою финальную раскладку, но по предыдущему старту могу сказать, что второй и третий «полтинники» у меня немного выпали. Это, наверное, и есть самое слабое мое место.
— Если скорость в ходе дистанции начинает проседать, вы это чувствуете?
— Нет. Мне всегда кажется, что я плаваю на соревнованиях одинаково.
НЕБОЖИТЕЛЬ ТУТ ТОЛЬКО ОДИН — ПИТИ
— Чем больше всего были довольны в финале?
— Тем, как прошел первый и последний отрезки. И цифрами на табло.
— Вы помните, когда ваш тренер Александр Немтырев впервые серьезно заговорил с вами о тактике?
— На юношеских Олимпийских играх. Со мной тогда в финале плыл как раз Ватанабе, он выиграл 200 метров. Вот с того момента мы и стали думать, как побеждать.
— Это тяжелая работа — тренировать вторую половину дистанции таким образом, чтобы она была столь стремительной?
— Очень. Такая работа требует не только много сил, но и много нервов.
— Конфликты с тренером на этой почве случаются?
— Никогда. Тренер всегда прав.
— Кирилл Пригода, установивший на стометровке брассом рекорд России, сказал, что для него было делом чести у вас этот рекорд отобрать. Прокомментируете?
— Сам я не плыл в Будапеште стометровку, поэтому могу сказать только то, что Кирилл молодец. Мы друзья, так что его успех никак не ущемляет мои чувства. Я рад за него. Рад, что первую медаль завоевал именно он, и очень хотел тоже получить медаль.
— Когда вы ждали свой старт, следили за тем, что происходит в бассейне, или старались
— Не просто следил, я специально ходил смотреть, как плывет Женя Рылов, смотрел, как его награждали, гимн слушал. Зарядился, можно сказать, от этого.
— У России подбирается на этом чемпионате довольно крутая комбинированная эстафета 4×100 метров. Вам
— Если мне будет доверено проплыть утром, я очень обрадуюсь этому. На вечерний заплыв по понятным причинам не претендую. Было бы логично и правильно отдать этот этап Пригоде.
— Американцев считают в плавании небожителями. Наверное, приятно ощущать, что дистанция сокращается?
— Небожитель тут только один — Пити. Остальные обычные люди, с которыми можно бороться. То, что наша команда боеспособна, мы, думаю, доказали.
— Что такого есть у Пити, чего нет у вас?
— Тяжело сказать. Он плавает в брассе 50 и 100 метров, я — 200. Так — обычный парень. Мне просто очень нравится, как он плывет. На данном этапе он, думаю, на своих дистанциях непобедим. Но рано или поздно и с ним будем биться на равных.
— Пити знаменит и тем, что поглощает восемь тысяч килокалорий в день. А вы?
— Понятия не имею. Я за этим не слежу — просто ем то, что хочется. Плавать мне это не мешает.
— Спасибо за интервью.
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Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Будапешта.
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