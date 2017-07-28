«Девчонки с самого утра просили отомстить за них»

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— Столько медалей у нас никогда не было, и это придавало много сил, — на правах самого опытного спортсмена взял первое слово Данила Изотов. — Я еще утром прыгнул выше головы. Выплыл из 1.46. Для меня это очень круто. Сам не ожидал такого! Да и вечером проплыл примерно так же, и это здорово. У меня сегодня вообще чудесный день. Серебряная медаль и три месяца, как я женатый человек.

— Михаил, вы плыли первый этап. Какая была задача? — вопрос Довгалюку.

— Задать темп. Сделал, что мог. Проплыл неплохо.

— Я тоже показал достойный для себя результат, — сказал Михаил Вековищев, плывший второй этап. — Утром было 1.46,70, правда, на первом этапе. А сейчас уже 1.45,91. Но мне только 18 лет, так что все нормально.

— Девчонки с самого утра просили отомстить за их вчерашнее обиднейшее четвертое место, — признался Изотов. — И я на своем этапе тоже терпел, как мог. Правда, финишировать не очень получилось.

— Ефимова сказала, что в такой день ждала золота и от вас.

— Да мы сами ждали! Но британцы очень сильны. Они и в Казани-2015 на чемпионате мира победили. Хотя и мы не промах. У нас классная команда. Сейчас обкатаемся — и дальше начнем показывать результаты. Постараюсь не отставать от своих молодых товарищей.

— Вы остаетесь до Игр в Токио?

— Конечно. Куда я денусь? Хотелось бы передать привет Краснодарскому краю и выразить надежду, чтобы там больше внимания уделялось спорту. Вот Сергей Галицкий построил классный футбольный стадион. А хочется, чтобы был еще и 50-метровый бассейн. В Краснодаре такового нет до сих пор. Пытался заниматься этим вопросом, но никому это не интересно. Будем надеяться, эти медали не только приведут новых детей в бассейны, но и сподвигнут чиновников на выполнение своей работы.

Михаил ДОВГАЛЮК, Михаил ВЕКОВИЩЕВ, Данила ИЗОТОВ и Александр КРАСНЫХ. AFP 2017

— Александр, ваше мнение об эстафете? — вопрос Красных.

— Мы проиграли золото.

— Даже так?

— Аппетит приходит во время еды. Помню, в газете «Плавание» журналист написал, что я — максималист. Размышлял над этими словами и решил, что так и есть.

— Какие мысли у вас были перед последним этапом? Британцы были почти на 1,5 секунды впереди, а их финишер — чемпион мира на 200 м кролем Джеймс Гай.

— Для меня нет авторитетов. Думал, достану!

— Серьезно?

— Так я и доставал. Но вот последний полтинник решил по-другому. Неправильно я разложился. Хотя вроде бы сделал, что мог.

— Довольны собой на 100 процентов?

— Нет. Так могло бы быть только в случае победы.

— Арина Опенышева вчера сказала, что финишер всегда винит в поражении только себя.

— Так и есть. И мне есть над чем работать.

Владимир ИВАНОВ

из Будапешта.