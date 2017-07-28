Чупков: Российских пловцов должно было «прорвать», и это случилось на ЧМ

Чупков установил в финале рекорд чемпионатов мира, показав результат 2 минуты 6,96 секунды. Несколькими минутами раньше чемпионом мира стал Евгений Рылов, завоевавший для мужской сборной первое с 2003 года золото ЧМ (на 200 м на спине), еще один россиянин Климент Колесников стал четвертым, но с юниорским рекордом мира. Серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем завоевала сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных.

«Супер, нас давно должно было “прорвать” и, наконец, это случилось. Парни собрались, мы все-таки русские мужики, поверили в себя и взяли эти медали», — рассказал Чупков.

Спортсмен отметил, что на своей дистанции, на которой был бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, следовал четкой тактике. «Начал спокойно, а прибавлять стал на последнем “полтиннике”. Мы с тренером все это обговаривали, — рассказал он. — На Играх я был третьим, но тогда для меня была важна именно медаль, я был на год моложе и, возможно, не так хорошо готов, как сейчас».

Чупков отметил, что в финале он настраивался на золото. «Сейчас в финале я настраивался не только на хороший результат, а на золото. По вчерашнему дню в квалификации понял — “выпал” второй “полтинник”, хотя по ощущениям плывешь с одинаковой скоростью. Сегодня это учитывал».

Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.