Юлия Ефимова: Даже Кинг меня поздравила!

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— На этот раз обошлись без приключений?

— Они у меня всегда есть (смеется). Просто мы не все рассказываем.

— Вы теперь пятикратная чемпионка мира. Звучит?

— Звучит! Но надо больше!

— У вас теперь вообще с чемпионата мира медалей больше, чем у Александра Попова.

— Это здорово. Но нужны еще олимпийские.

— Начали вы сегодня куда бодрее, чем в полуфинале.

— А по-другому в финале и нельзя. Первый полтинник начала спокойно, на втором стала догонять, а дальше — на полную.

— После 150 м сомнений в победе уже не было?

— В общем, да (улыбается).

Юлия ЕФИМОВА. AFP 2017

— Бурно прогрессирует на этой дистанции ваша старая знакомая Лилли Кинг. Она сегодня плыла по восьмой дорожке, следили за ней краем глазом?

— Старалась всех контролировать. Я давно в спорте и знаю, что тут удивить может любой. Иногда и по 5 секунд люди скидывают. Но на сегодняшний день я сделала все, что смогла. Хотелось, конечно, рекорд мира, но немного не получилось.

— Вы тепло поздравляли американку Беттани Галат, ставшую второй. Хорошо знакомы?

— Нет, просто она сказала мне хорошие слова.

— А Кинг вас поздравила?

— Даже она поздравила!

— Как провели время после бронзы на сотне?

— Достаточно спокойно. Всегда обидно, когда ошибка — твоя. Не на кого свалить (смеется). Но у меня уже есть немало медалей с чемпионатов мира, поэтому не так тяжело. Папа сказал мне, что я должна быть злее — и вот тебе хороший повод. Возможно, я немного повзрослела и поумнела. Теперь обхожусь без слез и соплей.

— Полтинник станет для вас лакмусовой бумажкой успешности на этом чемпионате мира?

— 50 м — это непонятная дистанция. Чуть-чуть не попал в касание, зевнул на старте или подгреб ушами в другую сторону — все. Конкуренция на этой дистанции очень высокая! Но будем настраиваться.

Владимир ИВАНОВ

из Будапешта.