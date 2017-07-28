Юлия Ефимова: Даже Кинг меня поздравила!
25-летняя спортсменка — о своей победе на чемпионате мира на 200 м брассом.
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Видимо, что-то случилось...
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— На этот раз обошлись без приключений?
— Они у меня всегда есть (смеется). Просто мы не все рассказываем.
— Вы теперь пятикратная чемпионка мира. Звучит?
— Звучит! Но надо больше!
— У вас теперь вообще с чемпионата мира медалей больше, чем у Александра Попова.
— Это здорово. Но нужны еще олимпийские.
— Начали вы сегодня куда бодрее, чем в полуфинале.
— А
— После 150 м сомнений в победе уже не было?
— В общем, да (улыбается).
— Бурно прогрессирует на этой дистанции ваша старая знакомая Лилли Кинг. Она сегодня плыла по восьмой дорожке, следили за ней краем глазом?
— Старалась всех контролировать. Я давно в спорте и знаю, что тут удивить может любой. Иногда и по 5 секунд люди скидывают. Но на сегодняшний день я сделала все, что смогла. Хотелось, конечно, рекорд мира, но немного не получилось.
— Вы тепло поздравляли американку Беттани Галат, ставшую второй. Хорошо знакомы?
— Нет, просто она сказала мне хорошие слова.
— А Кинг вас поздравила?
— Даже она поздравила!
— Как провели время после бронзы на сотне?
— Достаточно спокойно. Всегда обидно, когда ошибка — твоя. Не на кого свалить (смеется). Но у меня уже есть немало медалей с чемпионатов мира, поэтому не так тяжело. Папа сказал мне, что я должна быть злее — и вот тебе хороший повод. Возможно, я немного повзрослела и поумнела. Теперь обхожусь без слез и соплей.
— Полтинник станет для вас лакмусовой бумажкой успешности на этом чемпионате мира?
— 50 м — это непонятная дистанция.
Владимир ИВАНОВ
из Будапешта.
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