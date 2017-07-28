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28 июля 2017, 20:56 | Водные: Плавание | ТАСС

Сборная России по плаванию завоевала серебро на ЧМ в эстафете 4×200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных стала серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4×200 м вольным стилем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Сборная России по плаванию завоевала серебро на ЧМ в эстафете 4×200 м вольным стилем - Фото Увеличить
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Россияне показали время 7 минут 02,68 секунды. Победителем стала сборная Великобритании (7.01,70). Третье место заняла сборная США (7.03,18).

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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Мутко: Российские пловцы реализуют на чемпионате мира накопленный годами потенциал

Мутко: Российские пловцы реализуют на чемпионате мира накопленный годами потенциал

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Пловцы сборной России начали реализовывать на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште годами накопленный потенциал. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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