Пятница должна была стать для российской команды особенным днем: в этот день пловцы разыгрывали финалы в трех потенциально медальных для России двухсотметровках: мужском и женском брассе (Антон Чупков и Юлия Ефимова) и у мужчин на спине, где вплотную друг к другу в финал попали Евгений Рылов и Климент Колесников.

НУ-КА ДОГОНИ!

И Антон, и Юля вошли в финал с лучшими результатами, заодно выдав на публику зрелищные, восхищающие болельщиков выступления. Такая тактика была когда-то визитной карточкой отечественного брасса, когда три первых 50-метровых отрезка спортсмен неторопливо, длинными расслабленными гребками скользит по воде, заметно отставая от лидеров, а на отметке 150 включает скорость и уходит от соперников, как от стоячих. Когда видишь подобное своими глазами, возникает убежденность: люди, умеющие плавать подобным образом, не могут проиграть ни при каких обстоятельствах.

Плавательная тактика — это, прежде всего, цифры. Чупков показал в полуфинале свой лучший результат, финишировав в европейским рекордом. Разница в квалификационном и полуфинальном заплывах сводилась к тому, что первые 150 метров спортсмен проплыл примерно одинаково, а на заключительном отрезке второго из этих заплывов выдал более мощное ускорение. 31,87 против 33,12 в квалификации.

Ефимова преодолела свою двухсотметровку оба раза значительно слабее личного рекорда. То есть, не напрягаясь в принципе — этого не требовала ситуация. Невероятно зрелищная концовка не отменяла факта, что первые 50 м Юля начала вообще не торопясь — за 34,10. Для сравнения можно вспомнить, что свою единственную золотую медаль чемпионата мира на 200 метров брассом Ефимова завоевала, начиная первый «полтинник» за 32,86.

Весь вопрос о грядущем чемпионстве сводился к тому, сумеет ли спортсменка, начав дистанцию активнее, проплыть вторую половину дистанции так же быстро, как первую? То есть сохранить в себе энергию на быстрый финиш. Если да, судьба золотой медали ясна.

Юлия ЕФИМОВА. AFP 2017

СОПЕРНИКИ ИЛИ СВИТА?

Попытки искать интригу в противостоянии Ефимовой с кем-то еще были обречены на провал: для чемпионки и рекордсменки мира на стометровке Лилли Кинг 200 метров были вообще не ее историей, да и по ходу сезона просматривалось, что брассисток, способных оказать Юле реальное сопротивление в мире на текущий момент просто нет. 200 метров — не «полтинник», где плотность результатов такова, что нужно не только определенное везение, но и стремительный старт, с чем у Ефимовой всегда были проблемы.

Отчасти российской брассистке «повезло» и в том, что длинный женский брасс совершил после Игр в Рио-де-Жанейро небольшой шаг назад. Не столь критичный, как в женском же баттерфляе: там журналисты шутили, что в восьмерке финалистов сильно не хватает американки Мэри Мигер, которая со своим мировым рекордом 1981 (!) года — 2.05,96 — могла бы быть в Будапеште третьей — впереди Катинки Хоссу.

У Рылова ситуация казалась более напряженной. Год назад подопечному Андрея Шишина пришлось проглотить на Олимпиаде неприятную пилюлю: в предварительных соревнованиях Евгений имел лучшее время, первым попал в финал, но там его опередили сразу двое: американец Райан Мерфи и австралиец Митч Ларкин. В полуфинале Евгений явно контролировал, что происходит на дистанции, вошел в финальную восьмерку с третьим временем, а вот вопрос, сколько сумеет он сбросить с этого результата в финале, зависел от его личного мужества: травмированное плечо постоянно давало себя знать, а это означало, что по ходу дистанции Евгению (если он не намерен себя жалеть) придется почти две минуты терпеть дикую боль.

У Чупкова была своя олимпийская история. Как и Рылов, он проплыл в Рио-де-Жанейро свои 200 м брассом с лучшим предварительным результатом, в полуфинале был третьим, а вот в финале и ему, и Дмитрию Баландину, который стал чемпионом, можно сказать, повезло: фаворит финала японец Иппей Ватанабе проплыл дистанцию на 0,65 хуже своего полуфинального времени (2.07,22). Если бы он его хотя бы повторил, был бы первым, а так остался вообще без медали, в то время как российский дебютант ухитрился заскочить на пьедестал. В полуфинале Будапешта Ватанабе вошел в финал вторым, но как-то не верилось (точнее, не хотелось верить), что он сумеет пободаться с повзрослевшим и заматеревшим Антоном.

Евгений РЫЛОВ - первый у мужчин на 200 м на спине. AFP 2017

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ПОПОВА

Заплыв Рылова нет нужды описывать словами: о том, что пришлось пережить на двухстах метрах боли, приплыв к финишу с новым рекордом Европы, он когда-нибудь расскажет сам. В микст-зоне лишь буднично сказал, что тренер предлагал вообще пропустить чемпионат, но он уговорил оставить хотя бы одну дистанцию — пообещал, что вытерпит, что пока неизвестно, позволит ли травма стартовать на этапе в комбинированной эстафете, и что вот теперь можно со спокойной душой ложиться на операцию — задача сезона выполнена.

Золотая медаль Рылова стала для России первой мужской победой за 14 последних лет: предыдущие победы (сразу три) датированы 2003-м годом, причем две из них были одержаны четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым, а третья — эстафетой с его же участием.

Юлия ЕФИМОВА. Reuters

ЕФИМОВА ПРОТИВ ЕФИМОВОЙ

Кинг все-таки удалось примерить на себя лавры непримиримой соперницы Ефимовой: первые 50 метров она прошла почти на секунду (то есть более чем на корпус) быстрее, в то время как Юля выполнила поворот пятой. Дистанцию она начала значительно активнее, нежели утром, но плыла так же тягуче, как накануне, словно пробуя каждый гребок на вкус, устраиваясь в нем поудобнее, чтобы в нужный момент ринуться в бой с максимально выверенной позиции.

А потом произошло то, чего так жаждали болельщики: поворот после третьего «полтинника» был выполнен почти одновременно с основной группой и в этот же момент стало ясно, что гонка сделана: догнать Ефимову на финише или хотя бы удержаться с ней вровень, для этой компании оказалось просто не по зубам.

Медаль стала для Юли пятой высшей наградой, завоеванной на мировых первенствах, и очередным большим достижением: у нас еще не было спортсменки, которая выступала бы на пяти чемпионатах мира подряд (дебют состоялся в 2009-м в Риме) и завоевывала медали на каждом из них. Общим числом — 12. Вот поэтому, собственно, победу Юли в пятницу при всем желании нельзя было назвать «одной из трех». Она стала особенной по всем параметрам.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.