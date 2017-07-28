Ефимова — пятикратная! Россия штампует золото
Три золота в один день — уникальный и крайне непривычный для российского плавания результат — был зафиксирован в пятницу Юлией Ефимовой, Евгением Рыловым и Антоном Чупковым.
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Пятница должна была стать для российской команды особенным днем: в этот день пловцы разыгрывали финалы в трех потенциально медальных для России двухсотметровках: мужском и женском брассе (Антон Чупков и Юлия Ефимова) и у мужчин на спине, где вплотную друг к другу в финал попали Евгений Рылов и Климент Колесников.
И Антон, и Юля вошли в финал с лучшими результатами, заодно выдав на публику зрелищные, восхищающие болельщиков выступления. Такая тактика была
Плавательная тактика — это, прежде всего, цифры. Чупков показал в полуфинале свой лучший результат, финишировав в европейским рекордом. Разница в квалификационном и полуфинальном заплывах сводилась к тому, что первые 150 метров спортсмен проплыл примерно одинаково, а на заключительном отрезке второго из этих заплывов выдал более мощное ускорение. 31,87 против 33,12 в квалификации.
Ефимова преодолела свою двухсотметровку оба раза значительно слабее личного рекорда. То есть, не напрягаясь в принципе — этого не требовала ситуация. Невероятно зрелищная концовка не отменяла факта, что первые 50 м Юля начала вообще не торопясь — за 34,10. Для сравнения можно вспомнить, что свою единственную золотую медаль чемпионата мира на 200 метров брассом Ефимова завоевала, начиная первый «полтинник» за 32,86.
Весь вопрос о грядущем чемпионстве сводился к тому, сумеет ли спортсменка, начав дистанцию активнее, проплыть вторую половину дистанции так же быстро, как первую? То есть сохранить в себе энергию на быстрый финиш. Если да, судьба золотой медали ясна.
СОПЕРНИКИ ИЛИ СВИТА?
Попытки искать интригу в противостоянии Ефимовой с
Отчасти российской брассистке «повезло» и в том, что длинный женский брасс совершил после Игр в
У Рылова ситуация казалась более напряженной. Год назад подопечному Андрея Шишина пришлось проглотить на Олимпиаде неприятную пилюлю: в предварительных соревнованиях Евгений имел лучшее время, первым попал в финал, но там его опередили сразу двое: американец Райан Мерфи и австралиец Митч Ларкин. В полуфинале Евгений явно контролировал, что происходит на дистанции, вошел в финальную восьмерку с третьим временем, а вот вопрос, сколько сумеет он сбросить с этого результата в финале, зависел от его личного мужества: травмированное плечо постоянно давало себя знать, а это означало, что по ходу дистанции Евгению (если он не намерен себя жалеть) придется почти две минуты терпеть дикую боль.
У Чупкова была своя олимпийская история. Как и Рылов, он проплыл в
ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ПОПОВА
Заплыв Рылова нет нужды описывать словами: о том, что пришлось пережить на двухстах метрах боли, приплыв к финишу с новым рекордом Европы, он
Золотая медаль Рылова стала для России первой мужской победой за 14 последних лет: предыдущие победы (сразу три) датированы 2003-м годом, причем две из них были одержаны четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Поповым, а третья — эстафетой с его же участием.
ЕФИМОВА ПРОТИВ ЕФИМОВОЙ
Кинг
А потом произошло то, чего так жаждали болельщики: поворот после третьего «полтинника» был выполнен почти одновременно с основной группой и в этот же момент стало ясно, что гонка сделана: догнать Ефимову на финише или хотя бы удержаться с ней вровень, для этой компании оказалось просто не по зубам.
Медаль стала для Юли пятой высшей наградой, завоеванной на мировых первенствах, и очередным большим достижением: у нас еще не было спортсменки, которая выступала бы на пяти чемпионатах мира подряд (дебют состоялся в 2009-м в Риме) и завоевывала медали на каждом из них. Общим числом — 12. Вот поэтому, собственно, победу Юли в пятницу при всем желании нельзя было назвать «одной из трех». Она стала особенной по всем параметрам.
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Будапешта.
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