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28 июля 2017, 20:28 | Водные: Плавание | РБК-Спорт

Чупков принес России одиннадцатое золото на чемпионате мира по водным видам спорта

Россиянин Антон Чупков стал лучшим на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта.

Россиянин Антон <span class=error>Чупков</span> стал лучшим на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта. Увеличить
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Чупков финишировал с рекордом Европы. Серебро досталось японцу Ясухиро Косеки, бронза — его соотечественник Иппей Ватанабе.

Сборная России завоевала уже одиннадцать золотых медалей на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Всего на данный момент россияне завоевали в Венгрии 21 медаль. Помимо одиннадцати золотых наград, сборная России завоевала три серебряных и семь бронзовых наград.
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Мутко: Российские пловцы реализуют на чемпионате мира накопленный годами потенциал

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Пловцы сборной России начали реализовывать на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште годами накопленный потенциал. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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