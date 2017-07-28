Чупков принес России одиннадцатое золото на чемпионате мира по водным видам спорта
Россиянин Антон Чупков стал лучшим на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чупков финишировал с рекордом Европы. Серебро досталось японцу Ясухиро Косеки, бронза — его соотечественник Иппей Ватанабе.
Сборная России завоевала уже одиннадцать золотых медалей на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Всего на данный момент россияне завоевали в Венгрии 21 медаль. Помимо одиннадцати золотых наград, сборная России завоевала три серебряных и семь бронзовых наград.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter