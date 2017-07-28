Чупков принес России одиннадцатое золото на чемпионате мира по водным видам спорта

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Чупков финишировал с рекордом Европы. Серебро досталось японцу Ясухиро Косеки, бронза — его соотечественник Иппей Ватанабе.

Сборная России завоевала уже одиннадцать золотых медалей на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Всего на данный момент россияне завоевали в Венгрии 21 медаль. Помимо одиннадцати золотых наград, сборная России завоевала три серебряных и семь бронзовых наград.