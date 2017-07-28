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— Тактика была простая: рвануть и терпеть. Я не подготовился так хорошо, чтобы раскладываться ровно, — признался Рылов.

— Шли ва-банк?

— Именно. Либо пан, либо пропал. Планировал проплыть по кайфу. Получилось. Еле стою теперь.

— Что чувствовали на последнем «полтиннике»?

— Не хочу об этом говорить. Это слишком больно…

— Вы сильно ошарашили конкурентов таким стартом.

— Иначе никак. Мне вообще нужно научиться пробивать результаты через быстрый старт.

— 17-летний Климент Колесников удивил? Стал четвертым в 0,08 от бронзы.

— Он будет подтягиваться. Думаю, на чемпионате Европы-2018 Климент будет уже вторым. Вслед за мной. Ведь всех европейцев он сегодня обошел.

Евгений РЫЛОВ. AFP 2017

— Расскажите, наконец, что с вашим плечом?

— Из-за проблем с ним я не смог выполнить должную подготовку в горах. Не мог плавать на максимальных скоростях из-за боли. В результате спустились раньше нужного. Мне сделали три укола в плечо. Это помогло.

— Сколько процентов планируемой подготовки удалось выполнить?

— Меньше половины. Сейчас я примерно в такой же форме, что и на чемпионате России.

— Было страшно ехать на чемпионат мира в таком состоянии?

— Конечно. Сидел страх, было эмоциональное разочарование. Ходил один, гулял. Нужно было как-то отвлечься. Тренер же вообще хотел, чтобы мы снялись.

— Вообще?!

— Да. Я попросил его дать проплыть мне хоть что-то. Он сказал: «Ладно, делаем блокаду — и плывешь двухсотку». Я согласился. А вот от 50 и 100 м пришлось отказаться. Чтобы не сорваться и меня хватило до следующей Олимпиады.

Евгений РЫЛОВ. AFP 2017

— Блокада — это больно?

— Нет. Единственное — психологической нагрузки больше.

— Комбинированную эстафету поплывете?

— Посмотрим. Вроде бы плечо не ноет.

— Знаете, кто из российских мужчин последним выигрывал золото на чемпионате мира?

— Кто?

— Александр Попов в Барселоне-2003.

— Ну вот, исправили ситуацию.

— Что делать с плечом будете делать?

— Операцию. В августе. Нужно убрать кисту и зашить. Обычно восстановление после этого занимает до четырех месяцев.

Владимир ИВАНОВ

из Будапешта.