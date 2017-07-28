Золотая сенсация Рылова. 20-летний пловец — о победе на ЧМ
Россиянин Евгений Рылов, ставший чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине, признался, что собирался сняться с соревнований в Будапеште.
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Видимо, что-то случилось...
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— Тактика была простая: рвануть и терпеть. Я не подготовился так хорошо, чтобы раскладываться ровно, — признался Рылов.
— Шли
— Именно. Либо пан, либо пропал. Планировал проплыть по кайфу. Получилось. Еле стою теперь.
— Что чувствовали на последнем «полтиннике»?
— Не хочу об этом говорить. Это слишком больно…
— Вы сильно ошарашили конкурентов таким стартом.
— Иначе никак. Мне вообще нужно научиться пробивать результаты через быстрый старт.
— 17-летний Климент Колесников удивил? Стал четвертым в 0,08 от бронзы.
— Он будет подтягиваться. Думаю, на чемпионате Европы-2018 Климент будет уже вторым. Вслед за мной. Ведь всех европейцев он сегодня обошел.
— Расскажите, наконец, что с вашим плечом?
—
— Сколько процентов планируемой подготовки удалось выполнить?
— Меньше половины. Сейчас я примерно в такой же форме, что и на чемпионате России.
— Было страшно ехать на чемпионат мира в таком состоянии?
— Конечно. Сидел страх, было эмоциональное разочарование. Ходил один, гулял. Нужно было
— Вообще?!
— Да. Я попросил его дать проплыть мне хоть
— Блокада — это больно?
— Нет. Единственное — психологической нагрузки больше.
— Комбинированную эстафету поплывете?
— Посмотрим. Вроде бы плечо не ноет.
— Знаете, кто из российских мужчин последним выигрывал золото на чемпионате мира?
— Кто?
— Александр Попов в Барселоне-2003.
— Ну вот, исправили ситуацию.
— Что делать с плечом будете делать?
— Операцию. В августе. Нужно убрать кисту и зашить. Обычно восстановление после этого занимает до четырех месяцев.
Владимир ИВАНОВ
из Будапешта.
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