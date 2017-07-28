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28 июля 2017, 19:51 | Водные: Плавание | ТАСС

Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассом

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира в плавании на 200 м брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште. Увеличить
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Ефимова показала время 2 минуты 19,64 секунды. Второе место заняла американка Бетани Галат (2.21,77). Третьей стала китаянка Ши Цзиньлинь (2.21,93).

Россиянка стала седьмой пловчихой в истории, которая завоевала минимум пять золотых медалей на чемпионатах мира в личных соревнованиях.

Соревнования завершатся 30 июля.
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