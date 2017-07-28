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28 июля 2017, 19:55 | Водные: Плавание | ТАСС

Мутко надеется, что золото Рылова на ЧМ вдохновит всю команду пловцов

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что первое золото в плавании на чемпионате мира в Будапеште россиянина Евгения Рылова вдохновит всю сборную. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ранее в пятницу Рылов стал чемпионом мира на дистанции 200 метров на спине, завоевав первую с 2003 года золотую медаль в мужском плавании на чемпионатах мира.

«Молодец, он шел к этой победе все последние годы, от души поздравляю и надеюсь, что его блестящий финал, его золото, добытое несмотря на травму плеча, вдохновит всю сборную наших пловцов на этом чемпионате, — сказал Мутко. — Очень рады за него! Надеюсь, это добавит уверенности нашей команде. Женя — это яркий пример таланта, помноженного на работоспособность».

Золото Рылова на чемпионате мира стало первым для российского мужского плавания с 2003 года, когда чемпионом мира был Александр Попов. На дистанции 200 м на спине россияне в последний раз становились победителями в 1994 году, тогда победителем чемпионата мира был Владимир Сельков.
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