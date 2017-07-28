Россиянин Рылов стал чемпионом мира в плавании на 200 м на спине

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Рылов показал время 1 минута 53,61 секунды. Второе место занял американец Райан Мерфи (1.54,21). Третьим стал другой представитель США Джейкоб Пебли (1.55,06).

Россиянин Климент Колесников стал четвертым, установив новый юниорский рекорд мира (1.55,14).

Золото Рылова стало первым для сборной России в плавании на этом чемпионате мира. Также победа Рылова стала первой для России в мужском плавании на чемпионатах мира с 2003 года.

Чемпионат завершится 30 июля.