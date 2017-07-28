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28 июля 2017, 19:02 | Водные: Плавание | ТАСС

Россиянин Рылов стал чемпионом мира в плавании на 200 м на спине

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Рылов завоевал золото чемпионата мира в плавании на 200 м на спине. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

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Рылов показал время 1 минута 53,61 секунды. Второе место занял американец Райан Мерфи (1.54,21). Третьим стал другой представитель США Джейкоб Пебли (1.55,06).

Россиянин Климент Колесников стал четвертым, установив новый юниорский рекорд мира (1.55,14).

Золото Рылова стало первым для сборной России в плавании на этом чемпионате мира. Также победа Рылова стала первой для России в мужском плавании на чемпионатах мира с 2003 года.

Чемпионат завершится 30 июля.
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Новости Плавания

Российские пловцы вышли в финал ЧМ в эстафете 4×200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Михаила Вековищева, Данилы Изотова, Никиты Лобинцева и Михаила Довгалюка квалифицировалась в финал на дистанции 4×200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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