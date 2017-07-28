Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30519449/
28 июля 2017, 12:49 | Водные: Плавание | ТАСС

Российские пловцы вышли в финал ЧМ в эстафете 4×200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Михаила Вековищева, Данилы Изотова, Никиты Лобинцева и Михаила Довгалюка квалифицировалась в финал на дистанции 4×200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россияне выиграли свой заплыв и показали третье общее время — 7 минут 7,21 секунды.

С лучшим результатом в финал вышла австралийская четверка (7.05,68). Второе время показала британская команда (7.05,79). Также в финале примут участие голландцы, итальянцы, японцы, американцы и поляки.

Финал в данном виде пройдет позднее в пятницу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости

Футболист "Зенита-2" Молло дисквалифицирован на две игры за неприличный жест фанатам

Российский боксер Бивол проведет бой с британцем Клеверли за пояс чемпиона мира WBA

NY Post: Прохоров намерен продать контрольный пакет акций клуба НБА "Бруклин"

Футболист "Зенита-2" Молло дисквалифицирован на две игры за неприличный жест фанатам

Российский боксер Бивол проведет бой с британцем Клеверли за пояс чемпиона мира WBA