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28 июля 2017, 12:28 | Водные: Плавание | ТАСС

Устинова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м на спине

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Устинова квалифицировались в полуфинал на дистанции 200 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Россиянка стала шестой в своем заплыве показав 12-е общее время. Увеличить
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Устинова стала шестой в своем заплыве, показав 12-е общее время — 2 минуты 9,99 секунды.

С лучшим результатом в финал квалифицировалась американка Кэтлин Бейкер (2.06,82), второе время показала венгерка Катинка Хоссу (2.07,30), третье — австралийка Эмили Сибом (2.07,94).

Полуфиналы в плавании на 200 м на спине среди женщин пройдут позднее в пятницу, финал — в субботу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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Российские пловцы вышли в финал ЧМ в эстафете 4×200 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Михаила Вековищева, Данилы Изотова, Никиты Лобинцева и Михаила Довгалюка квалифицировалась в финал на дистанции 4×200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
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