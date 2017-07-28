Пловец Морозов после квалификации уверен, что готов показать хороший результат на ЧМ

Морозов квалифицировался в полуфинал чемпионата мира в Будапеште с четвертым результатом. Полуфинал в этом виде программы пройдет в пятницу вечером.

«Чувствую себя гораздо лучше, чем на “сотне”. Проплыл примерно по своему лучшему утреннему времени. Видно, что готов показать хороший результат. В полуфинале станет ясно, насколько это может быть хороший результат, самому интересно», — сказал Морозов корреспонденту агентства «Р-Спорт».