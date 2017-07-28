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28 июля 2017, 11:40 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловец Морозов после квалификации уверен, что готов показать хороший результат на ЧМ

Призер Олимпийских игр в эстафетном плавании Владимир Морозов уверен в своих силах перед полуфинальным заплывом на дистанции 50 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта.

Морозов квалифицировался в полуфинал чемпионата мира в Будапеште с четвертым результатом. Полуфинал в этом виде программы пройдет в пятницу вечером.

«Чувствую себя гораздо лучше, чем на “сотне”. Проплыл примерно по своему лучшему утреннему времени. Видно, что готов показать хороший результат. В полуфинале станет ясно, насколько это может быть хороший результат, самому интересно», — сказал Морозов корреспонденту агентства «Р-Спорт».
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