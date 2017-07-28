Россиянка Чимрова не попала в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м баттерфляем

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Чимрова финишировала шестой в своем заплыве и показала общее 18-е время — 26,49 секунды.

Лучший результат в предварительных заплывах у олимпийской чемпионки шведки Сары Шёстрём (25,25). Американка Келси Уоррелл показала второе общее время (25,65). Японка Рикако Икее квалифицировалась в полуфинал с третьим результатом (25,72).

Полуфиналы в плавании на 50 метров баттерфляем среди женщин пройдут позднее в пятницу, финал — в субботу.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.