Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30516313/
28 июля 2017, 7:26 | Водные: Плавание | ИА УралИнформБюро

Свердловчанка Устинова установила рекорд на ЧМ по плаванию

В составе эстафетной четверки.

Свердловская пловчиха Дарья Устинова установила новый рекорд России, передает «Уралинформбюро».

На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в эти дни в Будапеште, 18-летняя спортсменка в составе российской четверки 27 июля приняла участие в кролевой эстафете 4×200. Дистанцию отечественная команда преодолела за 7 минут 48,59 секунды.

Впрочем, этого результата оказалось недостаточно для завоевания медалей — россиянки финишировали четвертыми. Первое место заняла команда США, второе — китаянки, третье — австралийки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Еще 7 новостей  Все новости
28 июля

Черноисточинский пруд снова наводнила мертвая рыба

Свердловчанин прострелил живот пенсионерке

Свердловчанка Устинова установила рекорд на ЧМ по плаванию