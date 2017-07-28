Свердловчанка Устинова установила рекорд на ЧМ по плаванию

Свердловская пловчиха Дарья Устинова установила новый рекорд России, передает «Уралинформбюро».

На чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в эти дни в Будапеште, 18-летняя спортсменка в составе российской четверки 27 июля приняла участие в кролевой эстафете 4×200. Дистанцию отечественная команда преодолела за 7 минут 48,59 секунды.

Впрочем, этого результата оказалось недостаточно для завоевания медалей — россиянки финишировали четвертыми. Первое место заняла команда США, второе — китаянки, третье — австралийки.