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В российское и даже в советское время наши женские эстафетные команды не выигрывали медалей в эстафете 4×200 м. И нынешняя четверка едва не совершила сенсацию. 750 метров квартет из Вероники Поповой, Виктории Андреевой, Дарьи Устиновой и Арины Опенышевой шел в тройке лидеров, но решающее касание было проиграно австралийкам. Они опередили нас всего на 0,08! Попова проскочила по микст-зоне в слезах. Днем ранее ей не хватило все тех же 0,08 до медали в личном виде. Вслед за ней, так же не сдерживая эмоций, промчалась Устинова. Наш финишер, 18-летняя Опенышева, была словно в прострации.

ОПЕНЫШЕВА: В ТАКИЕ МОМЕНТЫ ФИНИШЕР ВИНИТ ТОЛЬКО СЕБЯ

— Молодцы, — постарались мы успокоить спортсменку. — Шесть секунд с рекорда России сбросили!

— Мы старались. Но, видимо, недостаточно…

— Но вы впервые за бог его знает сколько времени боролись за медаль на этой дистанции.

— Не чувствую, что мы сделали что-то особенное. И для меня четвертый этап — тяжеловатый. Не знаю как для остальных. Ответственности больше на нем. И когда случаются такие обидные поражения, финишер команды винит только себя. Мне передали эстафету на третьем месте, а я не дотерпела. И сейчас думаю только о тех 0,08, которых нам не хватило.

АНДРЕЕВА: СЕГОДНЯ МЫ БЫЛИ ГОТОВЫ РВАТЬ ДРУГ ЗА ДРУГА

— Как будете девчонок успокаивать? — вопрос Андреевой.

— Никак. Сейчас это бессмысленно. Когда все отойдут, поймут, что мы на самом деле проплыли хорошо. Проиграть 0,08 безумно обидно. Но надо уметь радоваться тому, что есть. А таких результатов у нас не было никогда.

— Самая обидная эстафета на вашей памяти?

— Пожалуй. Были и другие не самые приятные, но вот такого никогда. 0,08 — это же всего лишь касание! Осознавать это тяжеловато.

— Девчонки плачут сейчас, а вы держитесь. Дадите волю чувствам потом?

— Нет. Мне страшно обидно. Но к кому тут предъявлять претензии? Все плыли, как могли. Я в конце просто «встала», доплывала на зубах. Лучше — просто не смогла бы. Отдала все. Остается верить, что в следующий раз мы будем готовы еще сильнее. Может быть, когда-нибудь первое место и будем нашим.

— После трех этапов вы с Поповой стояли и чуть ли не прыгали от напряжения. На тот момент верили, что Опенышева удержит позицию?

— Я до последнего верила. И, если честно, думала, что она выиграла касание.

— Разница в 0,08 — это везение или мастерство?

— В данном случае — физиология.

— То есть?

— Да просто Ариша у нас очень маленькая (рост Опенышевой 1,61 см. — Прим. «СЭ»). Они выбросили руку с австралийкой вместе. Но у той рычаг физически длиннее. А у Аришы ручка маленькая… А голова ведь у них была на одном уровне!

— Почему расстановка была именно такой?

— У нас почему-то все время слабейших ставят на последний этап. Объяснений этому не вижу. Я убеждена, что финишером должен быть сильнейший в команде. А получается так, что нас всякий раз догоняют. Много раз просила ставить на четвертый этап лучшего, но тренерский штаб решает иначе. А ведь быстрый догоняющий всегда «сожрет» менее слабого конкурента. Потому что догонять проще психологически. И наша Вероника со своими 1,55 могла бы сделать тут что-то невероятное! С другой стороны, это только догадки. Может, было бы еще хуже? Этого мы уже не узнаем.

— Ни у России, ни у СССР не было медалей в женской эстафете 4×200 м. Есть объяснение?

— 200 м кролем — очень тяжелая дистанция. Мало кто ее плавает. Вот даже возьмите наш нынешний состав. Пришлось ставить Дашку Устинову. Спинистку! Потому что она быстрее остальных кролисток. Такой уровень. То есть, мы собираем команду, грубо говоря, из того что есть.

— Зато визуально вы выглядите очень дружным коллективом.

— Я невероятно счастлива, что у нас, наконец, появилась команда. Такого давно не было. Наверное, тех пор, как ушла Дашка Белякина и другие. Выходили вроде бы и вместе, а были по отдельности. Сегодня же мы были готовы рвать друг за друга! Каждая девочка горой стояла за другую. Мы вышли единым организмом и сказали вместе: «Девчонки, давайте»!

— Вы все молодые, можно сохранить эту компанию еще на пару чемпионатов мира.

— Надеюсь. Не могу же я уйти, не взяв медаль с такой командой (улыбается). 4×200 м называют гордостью нации. И очень хочется, чтобы у нас все получилось именно на этой дистанции.

Владимир ИВАНОВ

из Будапешта.