Момент истины для Ефимовой

В утреннем квалификационном заплыве Ефимова финишировала 11-й. Это не тянуло на сенсацию, как два года назад на мировом первенстве в Казани, когда Юля не сумела преодолеть на двухсотметровке квалификационный рубеж, но как минимум заставляло задуматься: так ли уж хороша на этом чемпионате Ефимова, как об этом на всех углах твердит ее команда?

В ожидании полуфиналов я набрала телефонный номер известного российского тренера, одного из лучших специалистов по брассу Марины Амировой — спросить, не смущает ли ее столь небыстрый результат спортсменки в квалификации.

— Я бы начала разговор с того, что произошло с Ефимовой на «сотне», — ответила тренер. Мне очень не понравилось то, что я увидела. Юля явно переигрывает. Она позирует, а позировать и готовиться к старту — разные вещи. Поэтому все и пошло кувырком. У меня был подобный опыт со Светланой Варгановой. Вы же наверняка помните финальный заплыв на 200 метров брассом на Олимпиаде в Москве? Света была уверена, что выиграет. Более того, все действительно к этому шло. И в какой-то момент я увидела, что она уже вся в образе победительницы, уже — чемпионка. Такой, знаете ли, финиш под камеры: «Снимайте меня!» И проиграла финишное касание Лина Качушите. Ефимова проиграла обеим американкам, и это могло просто подкосить ее внутренне. Если я права в своих рассуждениях, предварительный результат на 200 метров уже не кажется странным.

— Считаете его слишком медленным?

— Считаю, что спортсменка, которая претендует на то, чтобы с ней считались, не должна позволять себе опускаться ниже какой-то планки. А так складывается впечатление, что Ефимова просто разобрана. Или же действительно не пришла в себя после стометровки. Она уже не слишком юная спортсменка, поэтому подобные вещи переживаются намного тяжелее, чем в 15−16 лет.

ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ

Иллюстрация к тому, как нужно относиться к плаванию, когда тебе за 25, — это олимпийская чемпионка Пекина Федерика Пеллегрини. В Будапеште итальянка в пятый раз стала чемпионкой мира на дистанции 200 м вольным стилем, сделав в микст зоне заявление в стиле «Кто это видел, тому повезло», поскольку она, Федерика, больше никогда в жизни не выйдет на старт этой дистанции.

Пеллегрини списали со счетов несколько лет назад. Итальянка выиграла два золота на чемпионате мира-2011 в Шанхае, все ждали, что она уйдет из спорта, или по крайней мере объявит о помолвке: у спортсменки был длительный роман с известным итальянским спринтером Филиппо Маньини. Но вместо всего этого между молодыми людьми случился скандал, разрыв отношений, и следом у Федерики началась почти пятилетняя полоса сплошных поражений.

После Игр в Рио итальянка поменяла тренера — им стал двоюродный брат Маньини Маттео Гинта — и объявила федерации, что готовиться к чемпионату мира будет самостоятельно, вне национальной команды. Ей пошли навстречу.

Гинта на самом деле не предложил спортсменке ничего нового — просто попросил Федерику четко ответить: ей «шашечки», или все-таки ехать? Далее началась жесткая работа, в том числе — в достаточно жестком высокогорье Сьерра-Невады, чего Пеллегрини раньше не слишком практиковала. Результат все видели: если раньше итальянка, обладающая достаточно мощным финишем, все-таки старалась не слишком отпускать соперниц вперед на первой половине дистанции, то в этом сезоне ее способность догонять всех на заключительном отрезке выросла многократно. Как и уверенность в себе.

ТРЕНЕРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ

По поводу двухсотметровки брассом Амирова еще два года назад сказала, что это — чисто тренерская дистанция: для того, чтобы выиграть 100 метров, спортсмен должен быть невероятно талантлив. А вот научить быстро плавать 200 метров можно почти любого.

Прежде всего это был экзамен для Юлиного отца, который стал самостоятельно тренировать спортсменку после того, как перед Олимпийскими играми в Рио она была вынуждена прервать сотрудничество с американцем Дэвидом Сало.

Насколько можно считать результативной проделанную работу должен был прояснить вечерний старт в четверг. Но не прояснил, а напротив, напустил туману: Ефимова хоть и показала наиболее высокий полуфинальный результат, но проплыла гораздо медленнее своего лучшего результата.

После провала на первой дистанции, когда заплыв Ефимовой по составляющим разбирали все, кому не лень, сокрушаясь над итоговым результатом, много говорилось о том, что всему виной был неудавшийся старт. В какой-то степени, это действительно было так. Байки о невероятно плодотворной работе над стартом с олимпийским чемпионом Роландом Скуманом можно было рассказывать кому угодно, только не пловцам — никакого улучшения в этом плане у Ефимовой не произошло.

— Старт — это такой элемент, над которым люди работают всю жизнь, — сказал известный в недавнем прошлом российский пловец Игорь Марченко. — Скуман прирожденный стартер. Я как-то долгое время тренировался с ним в Беркли и постоянно просил объяснить, как он это делает. Объяснить он не может. Никогда вообще не задумывался о том, как прыгает в воду с тумбочки — все получалось само собой. Проблема Ефимовой в том, что у нее низкий центр тяжести. Поэтому в прыжке вес как бы идет к ногам — тянет спортсменку назад. Еще одна проблема — даже не Ефимовой, а почти всех брассистов, в том, что наиболее эргономичный гребок при подводном выходе из воды совершенно не похож на гребок в брассе. Если брассист не отрабатывает этот гребок и не нарабатывает мощности, нужные для правильной траектории, он всегда будет проигрывать подводную часть.

Более предметно все то же самое объяснил украинский тренер Михаил Зубков, отвечающий в Будапеште в своей команде за специализированную видеосъемку под названием «анализ соревновательной деятельности».

— Смотрите, — он вывел на экран ноутбука покадровую видеосъемку стометровки: Вот старт. Знаю, что Юля жаловалась на то, что судья чересчур быстро дал стартовый сигнал, это не так: разница с полуфиналом всего 0,04 — это не те цифры, чтобы говорить о чем-то всерьез. Просто она оказалась не готова к старту, не собралась, не настроилась. А вот (с этими словами тренер прокрутил несколько кадров вперед) момент, где она останавливается под водой: начинает движение руками и оно тормозит ее до полной остановки в воде. Смотрите еще раз: вот тело скользит вперед, это хорошо видно относительно дорожки, а вот полная остановка, что говорит о том, что руки в момент начала гребка работают неправильно. А дальше, если вас интересует мое мнение, все было просто: американцы прекрасно изучили стиль Ефимовой, этим и воспользовались: на стометровке Кинг начала ускоряться не на последнем «четвертаке», как обычно, а сразу после поворота. Юля, начав свой знаменитый рывок, увидела, что не догоняет. И вся тактика полетела к чертям. Но Ефимова в хорошей форме. Не знаю, что должно произойти, чтобы она проиграла 200 метров.

В ОЖИДАНИИ ПЯТНИЦЫ

Нужно ли сейчас, когда перспектива снова кажется столь радужной, возвращаться к событиям стометровки? На мой взгляд делать это стоит хотя бы по той причине, что соперницы изучают Ефимову более чем пристально. И ничуть не хуже ее самой отмечают все слабые места и уязвимые точки. Найдут ли противоядие против россиянки еще раз? Вопрос открытый. Точно так же, кстати, я бы не рискнула предсказывать итог мужского финала на спине: Евгений Рылов в четверг стал третьим в полуфинальном заплыве, но результат (в сравнении с теми секундами, что спортсмен показал при отборе на чемпионат) оказался значительно ниже.

И непонятно пока, бережет ли Евгений силы к финалу, играл ли он с соперниками, подобно тому, как это делала в своем заплыве Ефимова, или плыл на максимуме — так, как позволяет травмированная рука. Хотя пятница обещает стать для российских пловцов наиболее успешным днем всего турнира.

Ну, а четверг чуть было не завершился сенсацией: в женской эстафете 4×200 м вольным стилем россиянки чуть было не дотянулись до бронзы — сражались достойно и отчаянно, но Арина Опенышева все-таки проиграла финишное касание австралийке Ариарне Титмус.

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

из Будапешта.