Момент истины для Ефимовой
Лидер сборной России Юлия Ефимова выиграла полуфинал на 200 метров брассом и в пятницу получит главный шанс побороться за золото чемпионата мира-2017.
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В утреннем квалификационном заплыве Ефимова финишировала 11-й. Это не тянуло на сенсацию, как два года назад на мировом первенстве в Казани, когда Юля не сумела преодолеть на двухсотметровке квалификационный рубеж, но как минимум заставляло задуматься: так ли уж хороша на этом чемпионате Ефимова, как об этом на всех углах твердит ее команда?
В ожидании полуфиналов я набрала телефонный номер известного российского тренера, одного из лучших специалистов по брассу Марины Амировой — спросить, не смущает ли ее столь небыстрый результат спортсменки в квалификации.
— Я бы начала разговор с того, что произошло с Ефимовой на «сотне», — ответила тренер. Мне очень не понравилось то, что я увидела. Юля явно переигрывает. Она позирует, а позировать и готовиться к старту — разные вещи. Поэтому все и пошло кувырком. У меня был подобный опыт со Светланой Варгановой. Вы же наверняка помните финальный заплыв на 200 метров брассом на Олимпиаде в Москве? Света была уверена, что выиграет. Более того, все действительно к этому шло. И в
— Считаете его слишком медленным?
— Считаю, что спортсменка, которая претендует на то, чтобы с ней считались, не должна позволять себе опускаться ниже
ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ
Иллюстрация к тому, как нужно относиться к плаванию, когда тебе за 25, — это олимпийская чемпионка Пекина Федерика Пеллегрини. В Будапеште итальянка в пятый раз стала чемпионкой мира на дистанции 200 м вольным стилем, сделав в микст зоне заявление в стиле «Кто это видел, тому повезло», поскольку она, Федерика, больше никогда в жизни не выйдет на старт этой дистанции.
Пеллегрини списали со счетов несколько лет назад. Итальянка выиграла два золота на чемпионате мира-2011 в Шанхае, все ждали, что она уйдет из спорта, или по крайней мере объявит о помолвке: у спортсменки был длительный роман с известным итальянским спринтером Филиппо Маньини. Но вместо всего этого между молодыми людьми случился скандал, разрыв отношений, и следом у Федерики началась почти пятилетняя полоса сплошных поражений.
После Игр в Рио итальянка поменяла тренера — им стал двоюродный брат Маньини Маттео Гинта — и объявила федерации, что готовиться к чемпионату мира будет самостоятельно, вне национальной команды. Ей пошли навстречу.
Гинта на самом деле не предложил спортсменке ничего нового — просто попросил Федерику четко ответить: ей «шашечки», или
ТРЕНЕРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ
По поводу двухсотметровки брассом Амирова еще два года назад сказала, что это — чисто тренерская дистанция: для того, чтобы выиграть 100 метров, спортсмен должен быть невероятно талантлив. А вот научить быстро плавать 200 метров можно почти любого.
Прежде всего это был экзамен для Юлиного отца, который стал самостоятельно тренировать спортсменку после того, как перед Олимпийскими играми в Рио она была вынуждена прервать сотрудничество с американцем Дэвидом Сало.
Насколько можно считать результативной проделанную работу должен был прояснить вечерний старт в четверг. Но не прояснил, а напротив, напустил туману: Ефимова хоть и показала наиболее высокий полуфинальный результат, но проплыла гораздо медленнее своего лучшего результата.
После провала на первой дистанции, когда заплыв Ефимовой по составляющим разбирали все, кому не лень, сокрушаясь над итоговым результатом, много говорилось о том, что всему виной был неудавшийся старт. В
— Старт — это такой элемент, над которым люди работают всю жизнь, — сказал известный в недавнем прошлом российский пловец Игорь Марченко. — Скуман прирожденный стартер. Я
Более предметно все то же самое объяснил украинский тренер Михаил Зубков, отвечающий в Будапеште в своей команде за специализированную видеосъемку под названием «анализ соревновательной деятельности».
— Смотрите, — он вывел на экран ноутбука покадровую видеосъемку стометровки: Вот старт. Знаю, что Юля жаловалась на то, что судья чересчур быстро дал стартовый сигнал, это не так: разница с полуфиналом всего 0,04 — это не те цифры, чтобы говорить о
В ОЖИДАНИИ ПЯТНИЦЫ
Нужно ли сейчас, когда перспектива снова кажется столь радужной, возвращаться к событиям стометровки? На мой взгляд делать это стоит хотя бы по той причине, что соперницы изучают Ефимову более чем пристально. И ничуть не хуже ее самой отмечают все слабые места и уязвимые точки. Найдут ли противоядие против россиянки еще раз? Вопрос открытый. Точно так же, кстати, я бы не рискнула предсказывать итог мужского финала на спине: Евгений Рылов в четверг стал третьим в полуфинальном заплыве, но результат (в сравнении с теми секундами, что спортсмен показал при отборе на чемпионат) оказался значительно ниже.
И непонятно пока, бережет ли Евгений силы к финалу, играл ли он с соперниками, подобно тому, как это делала в своем заплыве Ефимова, или плыл на максимуме — так, как позволяет травмированная рука. Хотя пятница обещает стать для российских пловцов наиболее успешным днем всего турнира.
Ну, а четверг чуть было не завершился сенсацией: в женской эстафете 4×200 м вольным стилем россиянки чуть было не дотянулись до бронзы — сражались достойно и отчаянно, но Арина Опенышева
Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
из Будапешта.
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