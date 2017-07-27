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27 июля 2017, 20:59 | Водные: Плавание | ТАСС

Россияне Рылов и Колесников вышли в финал ЧМ в плавании на 200 м на спине

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников вышли в финал чемпионата мира на дистанции 200 метров на спине.

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Рылов по итогам полуфиналов показал третий результат, преодолев дистанцию за 1 минуту 54,96 секунды. 17-летний Колесников показал четвертое время (1.55,15), установив юношеский мировой рекорд. Предыдущее достижение также принадлежало Колесникову (1.55,49).

Лучший результат в полуфиналах показал китаец Сюй Цзяюй (1.54,79), вторым стал американец Райан Мерфи (1.54,93). Финал в этом виде пройдет в пятницу.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.
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