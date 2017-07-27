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27 июля 2017, 20:29 | Водные: Плавание | ТАСС

Испанка Бельмонте завоевала золото ЧМ по плаванию на дистанции 200 м баттерфляем

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Испанка Мирея Бельмонте заняла первое место в плавании на дистанции 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Спортсменка показала результат 2 минуты 5,26 секунды. Второе место заняла немка Франциска Хентке (2.05,39), третьей финишировала венгерка Катинка Хоссу (2.06,02).

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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