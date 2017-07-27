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27 июля 2017, 19:56 | Водные: Плавание | ТАСС

Российский пловец Чупков с рекордом чемпионатов мира вышел в финал на 200 м брассом

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Илья Хоменко и Антон Чупков вышли в финал чемпионата мира на дистанции 200 м брассом.

Чупков квалифицировался в финал с лучшим временем (2.07,14), установив рекорд чемпионатов мира. Хоменко показал шестой результат — 2 минуты 8,58 секунды.

Финал в этом виде пройдет в пятницу. Чемпионат мира в Будапеште завершится 30 июля.
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