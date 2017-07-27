Александра Герасименя завоевала бронзу на чемпионате мира по плаванию
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская пловчиха Александра Герасименя стала бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште. Это первая награда белорусов на мировом первенстве в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В финальном заплыве на дистанции 50 м на спине Герасименя финишировала третьей с результатом 27,23 сек. Золото в этой дисциплине у бразильянки Этьен Медейрос (27,14 сек.), серебро взяла китайская спортсменка Юань Хуэй Фу (27,15 сек.).
Соревнования в венгерской столице продлятся до 30 июля.
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