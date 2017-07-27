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27 июля 2017, 19:34 | Водные: Плавание | ТАСС

Американский пловец Дрессел стал чемпионом мира на дистанции 100 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Американский пловец Калеб Дрессел занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Спортсмен показал результат 47,17 секунды. Второе место занял еще один представитель США Натан Эдриан (47,87), третьим финишировал француз Мехди Метелла (47,89).

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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