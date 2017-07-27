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27 июля 2017, 19:38 | Водные: Плавание | ТАСС

Американец Калиш стал чемпионом мира на дистанции 200 м комплексным плаванием

БУДАПЕШТ, 27 июля. /ТАСС/. Американец Чейз Калиш занял первое место на дистанции 200 метров комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Спортсмен показал результат 1 минута 55,56 секунды.

Второе место занял японец Косуке Хагино (1.56,01), третьим финишировал китаец Ван Шунь (1.56,97).

Чемпионат мира завершится 30 июля.
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