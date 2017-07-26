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Четвертый день плавательного чемпионата мира оказался неудачным для сборной России. В трех финалах наши имели шансы на медали, но ни одним не сумели воспользоваться.

МОРОЗОВ: АВАНТЮРА ИЛИ ПРОДУМАННЫЙ ПЛАН.

Владимир Морозов показал на 100 м кролем лишь 48,99 и не попал даже в полуфинал. Приятного здесь мало, хотя сказать, что это стало огромным сюрпризом — нельзя. Спортсмен еще после чемпионата страны не скрывал, что решил в этом году сделать ставку на полтинник. Ту самую дистанцию, на которой была выиграна единственная пока большая личная медаль — серебро чемпионата мира в Барселоне-2013.

Апрельский отбор добавил Владимиру уверенности в том, что он на правильном пути — на нем спортсмен скинул со своего же барселонского рекорда России 0,03. Но цыплят, как известно, считают не весной. Суббота покажет, прав ли был спортсмен, решив сузить свой арсенал до одной лишь дистанции. Это ведь большой риск, поскольку 50 м — лотерея. Морозов прекрасно все понимает и осознанно пошел на него. Пожертвовал сотней, на которой его личный рекорд (47,62) выше второго результата в мире в этом сезоне. Авантюра? Если в субботу все закончится медалью, значит, Владимир не прогадал.

Хотя у некоторых специалистов закрались сомнения по поводу состояния Морозова и того, что его секунды на 100 м — следствие не самой лучшей формы, а не побочный эффект ставки на полтинник.

— Да, мне показалось, что Морозов сейчас просто не готов, — прокомментировал известный специалист, бывший главный тренер сборной России Андрей Воронцов.

— Визуально он набрал массу, еще больше оброс мышцами.

— Возможно, это связано с целенаправленной подготовкой к 50 м. Но не исключено, что Володя набрал «лишку». Плавание — очень хитрый вид. Видно, что Морозов поработал в зале, но давно известно, что в воде быстрее всех плывет не тот, кто сильнее всех на суше. Специфика в том, чтобы увеличить силу, не набирая значительной мышечной массы. Возьмите Сару Шестрем — хлюпкая, но насколько она сильная! А много зала — не гарантия успеха. Бывает и не в коня корм.

— Вам понятна логика, по которой спортсмен сосредоточился на одном полтиннике?

— Она имеет право на жизнь. Вспомните Терезу Альсхаммер (чемпионка мира на дистанциях 50 метров вольным стилем и баттерфляем. — Прим. «СЭ»). А Флоран Маноду? Он же вообще плавал 200 м комплексом! Но перешел на 50 м кролем — и выиграл на этой дистанции чемпионат мира и Олимпийские игры.

ПОПОВА: В 0,08 ОТ СЕРЕБРЯНОЙ СЕНСАЦИИ.

От вечерней программы мы ждали медали. Призовые места были реальны в трех дисциплинах и по теории вероятности, хотя бы в одной все должно было сложиться.

Первая попытка была у Вероники Поповой. В полуфинале на 200 м 26-летняя спортсменка проявила себя блестяще. Она почти секунду сбросила со своего же рекорда России, установленного больше трех лет назад. Быстрее россиянки проплыли лишь Кэти Ледеки и бронзовый призер Игр-2016 на этой дистанции австралийка Эмма Маккеон.

— Надо понимать, что в финале все прибавят, — сказал накануне Воронцов, рассуждая о раскладах. — А вот сможет ли сделать это Вероника? Вообще она — спортсменка второй половины. У нее хорошая концовка. Но люди в финале поплывут быстрее с самого старта, и как поведет себя Попова — неизвестно.

— Ледеки выступает тут в отдельном, космическом зачете?

— Они с австралийкой уже выплыли из 1.55 и должны прибавить еще. Но не забывайте об остальных. Те же Пеллегрини и Хоссу. В борьбе может случиться все что угодно. На полгребка не попал в поворот — и вот уже минус 0,2−0,3. Лишний вдох на последних метрах — и вот тебе конец сказки.

Как же был прав Воронцов. Ледеки и Маккеон так увлеклись друг другом, что не заметили, как на последнем полтиннике включилась Пеллегрини. Федерика привезла им на 50 м почти секунду! Попова тоже последний бассейн отработала лучше именитых соперниц. Но на предыдущих трех проиграла больше. До серебряной сенсации ей не хватило каких-то 0,08.

ПРИГОДА: ТРЮК ЮХАНССОН ПРОВЕРНУТЬ НЕ УДАЛОСЬ.

Финал любого полтинника — это не только мастерство, но и удача. Конечно, если тебя зовут Адам Пити, то бояться за непопадание в касание не стоит. Британец сейчас на голову выше остальных. А вот на серебро и бронзу другие семь финалистов могли рассчитывать примерно в равной степени.

— На 50 м никогда не знаешь, чего ждать, — усмехнулся Воронцов. — Кто вот ставил в Казани на полтиннике брассом на мою бывшую ученицу Енни Юханссон? Там были Ефимова, Рута (Мейлутите. — Прим. «СЭ»), Алия Аткинсон. На отметке 15 м Енни была седьмой, на отметке 25 м — пятая, за 15 м до финиша третья, а в конце все встали — и она доплыла до победы.

Увы, Кириллу, к слову, самому молодому участнику финала, повторить подвиг Юханссон не удалось. Сегодня ему достался пустой лотерейный билет.

ЭСТАФЕТА: БЕЗ ПРОВАЛОВ, НО И БЕЗ МЕДАЛИ.

Поповой и Пригоде после личных финалов ожидаемо пришлось плыть еще и в смешанной комбинированной эстафете. Практически у всех команд четверки по сравнению с утренними заплывами сменились на 100 процентов. Наша расстановка по этапам на вечер была предсказуемой: Тарасевич, Пригода, Чимрова, Попова.

— Мне пока тяжело относиться к микст-эстафете серьезно, — признался Воронцов. — Нужно время. Кстати, сначала говорили о тактических играх, стратегии. Но все быстро посчитали, что нужно на спину и брасс выставлять мужчин, а на последние два этапа — женщин. И все, никакой тактики больше нет!

По этой части специалист ошибся. Практика показала, что эксперименты возможны и тут. Например, американцы, установившие утром мировой рекорд, поставили на второй этап хорошо знакомую нам Лилли Кинг. А ведь разница в брассе между мужчинами и женщинами заметно больше, чем в любом другом стиле. Впрочем, и это не помешало сборной США обновить свое же высшее мировое достижение.

Не побоялись выставить на первый этап девушек немцы и канадцы. У последних ставка сыграла — бронза!

Британцы пошли таким же путем от безысходности. Мужчин, которые быстро плавают 100 м на спине, у них просто нет. Все настолько печально, что никого даже не выставили на личную дистанцию. И команду на микст им пришлось лепить буквально из того, что было. Например, чемпиона мира на 200 м кролем Джеймса Гая отправили плыть… баттерфляй. И британцы установили рекорд Европы! Правда, это позволило им занять только пятое место.

Мы же шестые. Причем никто особенно не провалился. Вроде бы, все сделали правильно, а получилось только вот так. Тарасевич проплыл на 0,23 хуже, чем в личном финале, а Пригода по времени проиграл только Пити. Чимрова показала 57,18, тогда в индивидуальном заплыве было 57,24. Считается, что старт сходу — это примерно минус 0,6. Плюс прыжок получается более удобным. Вот и считайте. Попова показала 53,85 при личном рекорде 53,94. Но опять-таки сейчас она стартовала с ходу.

— Молодцы ребята, — констатировал Всеволод Занько, плывший в эстафете утром. — Рекорд России установили.

— Медаль была реальна?

— Все могли проплыть чуть лучше, — внимательно изучив протокол сказал брассист. — Но до третьего места более 1,5 секунд. Это все-таки много. Хотя старались все! И отметьте обязательно американца Дрессела. Он стал первым «дельфинистом», выплывшим из 50 секунд в шортах. Это очень круто! А мы? Мы себя еще покажем.

Владимир ИВАНОВ

из Будапешта.