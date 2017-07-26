Как сердитая девушка из Индианы разбивает мечты Юлии Ефимовой

Давайте вернемся на секунду в олимпийский 2016-й год и вспомним то, как российская спортивная публика занималась своим самым любимым делом — негодовала в адрес иностранцев со «всей этой их русофобией». Конкретно — в адрес профессионально быстроплавающих граждан США Майкла Фелпса и Лилли Кинг. Которые провинились вот чем: обвинили быстроплавающую россиянку Юлию Ефимову в том, что… собственно, в том, что она действительно в свое время сделала — принимала допинг. Со стороны Фелпса и Кинг это была, как вы сами понимаете, просто какая-то дискриминация.

Ладно, в адрес балтиморца Фелпса, на правах его земляка, могу высказать некоторые претензии и я. Вот мое собственное обвинительное заключение: Какого черта ты гонялся с ненастоящей акулой, Майкл? По крайней мере, когда великий бегун Джесси Оуэнс был вынужден торговать своим именем и чувством собственного достоинства, он бегал против настоящей лошади, а не нарисованной фальшивки с джойстиком. Как после этого у тебя рука поднимется обвинять русских в чем-либо вообще? Ты что, думаешь, что если выиграл сколько-то там медалей, то уже можешь сравниться с Юрием Гагариным и Майей Плисецкой? Цитируя классика youtube-словесности, тьфу на тебя, Фелпс. На этом мой список претензий к Фелпсу заканчивается.

С Кинг будет сложнее. Сердитая девушка из штата Индиана, возможно, тоже не без грехов, но, по крайней мере, не проигрывала искусственным организмам. Во всяком случае, на дистанции 100 метров. Да и вообще, мне кажется, что благородная ярость огромной страны обрушилась на Кинг даже не столько потому, что она жестикулировала в адрес Ефимовой и озвучивала общеизвестные факты, сколько потому, что в итоге все-таки победила. Причем столь же нагло и безапелляционно, как до этого говорила и махала пальцем. В Америке это называется «положить свои деньги туда, где был твой рот». А в России — «пацан сказал, пацан сделал».

Веснущатую пацанку из американской провинции, подарившую плаванию одно из лучших противостояний в его истории, на родине, кстати, тоже слегка пожурили отдельные издания. Нечего, мол, тащить политику в спорт и все такое, хотя прямых свидетельств того, что Кинг интересуется политикой вообще и политикой России в частности, никто пока не видел. Вот системный допинг Лилли явно не любит, но на этом ее «русофобия», видимо, и заканчивается. Что Кинг любит больше всего на свете, и за что ее в итоге полюбила Америка — побеждать и «not give a shit» (ищите смысловой перевод и обрящете), то есть, заниматься любимыми делами американцев.

Второй пункт как раз и делает вакханалию ненависти к золотой медалистке Рио и Будапешта в российской прессе несколько смешной. Это очень напоминает команду КВН из города Камызяка, угрожающую чем-то Бараку Обаме. Смело и откровенно, но направленно, скорее, вовнутрь, чем собственно адресату. Аутотренинг по патриотизму, не более. То ли дело сама Ефимова. Она в полуфинале махала пальцем именно Кинг. Это было смело и даже достойно уважения, учитывая характер кусачей и непугливой Лилли.

Наезжать на Кинг — дело гиблое, потому что она, видимо, родилась за рулем БелАЗа. Какой там палец — ее не испугало даже бешеное полуфинальное время Юлии. Перед финальным стартом она сверлила Ефимову глазами, дав понять, кто тут чемпион по психологическим атакам. А потом прыгнула в воду и показала, кто чемпион по брассу, а заодно и мировой рекордсмен.

«Мне кажется, сегодня леди в розовой шапочке не будет махать пальцем», — сказал американский комментатор про Ефимову. Впрочем, сдается мне, что на родине найдется, кому за нее это сделать.

Слава Маламуд