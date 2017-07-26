Вероника Попова: Это мой последний ЧМ под этой фамилией. Потом стану Андрусенко
Сборная России в четвертый день турнира пловцов осталась без медалей, но до серебра на 200 м кролем у женщин не хватило 0,08 секунды.
Это был потрясающий по силе заплыв на 200 м кролем. Вы только оцените имена!
Катинка Хошсу, королева Венгрии. Эмма Маккеон, торпеда из Австралии. Кэти Ледеки, американский Фелпс в юбке…
И я был поражен, когда увидел, что третьей в этой компании после 150 м шла наша Вероника Попова! Кто там говорил, что в России больше нет женского кроля? Да как ей это вообще удалось?!
Ледеки и Маккеон так восторженно сражались за первое место, что упустили из внимания, как по шестой дорожке рванула итальянка Федерика Пеллегрини, которая и вырвала золото! Федерика после заплыва сняла шапочку, тряхнула копной светлых, короткостриженных волос и посмотрела на табло, не веря своим глазам: да, она первая. Да!
Кэти и Эмма показали ювелирно одинаковое время, разделив серебро. А вот Попова стала только четвертой, отстав от того же серебра лишь на 0,08 секунды. Как обидно!
Вероника шла по
Как вы знаете, Юлия Ефимова через своего личного тренера отказалась от участия в этой эстафете. И состав на эстафету у нас собрался интересный: Григорий Тарасевич (спина), Пригода (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй), Попова (кроль). Как понимаете, в каждой команде — два мальчика, две девочки. Каждый плывет своим стилем. Простор для фантазии и тактики тут огромный. А главными фаворитами однозначно считаются американцы, где на старт вышли Мэтт Гриверс, Лилли Кинг, Кэлеб Ремел Дрессел и Симон Мануэль. Если посмотреть просто на утреннее время, то Россию и США разделяла пропасть в шесть секунд.
Впервые в программах чемпионата мира эта эстафета появилась два года назад в Казани. И тогда золото взяла Великобритания, побив мировой рекорд и обставив США. Россия стала пятой, отстав от победителя на три секунды.
На этот раз первые два этапа у России плыли мальчики. Пригода финишировал вторым за Китаем, где тоже стартовали два парня. И мы смотрели, как начал таять наш отрыв: Чимрова оказалась уже пятой, а Попова — шестой.
— Вы были так близки к медали в личном финале! — воскликнул я, увидев Веронику.
— Спасибо большое, — сказала Попова. — Меня очень поддерживают болельщики. Столько теплых слов! Я так ревела! Очень хотела медаль для страны, для своего тренера. Надо было поставить жирную точку. Ведь это мой заключительный чемпионат мира…
Все вокруг ахнули.
— …Под фамилией Попова, — продолжила Вероника. — В сентябре я выхожу замуж. Хотела сделать финальный аккорд.
— Какая теперь будет фамилия?
— Андрусенко.
— 0,08 секунды не хватило до серебра.
— Проплыви я по вчерашнему времени (1.55,08), и стала бы второй. Но мы предполагаем, а бог располагает.
— Трудно потом собраться на финал?
— Тяжело было успокоиться. Все подходят, хлопают по плечу: «Ничего страшного, ты — молодец». И еще больше слез. А я ведь только успокоилась. Но я ведь девочка. Наверное, это нормально. Могу иногда показать слабинку.
— Что скажете об эстафете?
— Мне нравится ее плавать. У нас хороший состав, дружные ребята. Поддержка очень сильная. Мы ведь плывем за парнями и не можем их подвести. Это так здорово, особенно эстафеты в миксте. Мы далековато от лидеров, но есть еще три года до Токио, чтобы подобраться к ним ближе.
— Когда ставишь сразу двух мальчиков, так плыть легче?
— Два года назад в Казани наше руководство
СТАТИСТИКА.
Плавание.
Мужчины.
200 м баттерфляй. 1. Ле Кло (ЮАР) — 1.53,33. 2. Чех (Венгрия) — 1.53,72. 3. Сето (Япония) — 1.54,21.
50 м брасс. 1. Пити (Великобритания) — 25,99. 2. Гомес Джуниор (Бразилия) — 26,52. 3. Ван дер Бург (ЮАР) — 26,60… 7. Пригода (РОССИЯ) — 27,01.
800 м в/с. 1. Детти (Италия) — 7.40,77 (рекорд Европы). 2. Водждак (Польша) — 7.41,73. 3. Палтриниери (Италия) — 7.42,44.
Женщины.
200 м в/с. 1. Пеллегрини (Италия) — 1.54,73. 2. Ледеки (США) — 1.55,18. 3. Маккеон (Австралия) — 1.55,18. 4. Попова (РОССИЯ) — 1.55,26.
4х100 м комбинированная эстафета, микст. 1. США — 3,38,56 (рекорд мира). 2. Австралия — 3.41,21. 3. Канада — 3.41,25… 6. РОССИЯ (Тарасевич, Пригода, Чимрова, Попова) — 3.43,02.
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