Александра Герасименя вышла в финал ЧМ по плаванию на дистанции 50 м на спине

Александра Герасименя в полуфинале преодолела коронную дистанцию за 27,54 сек. Это третье место в заплыве и седьмое по итогам двух полуфиналов. Лучший результат полуфиналов показали бразильская спортсменка, чемпионка мира-2014 Этьен Медейрош — 27,18 сек., Яньхуи Фу из Китая — 27,19 сек. и представительница США Кэтлин Бэйкер — 27,48 сек. За награды спортсменки поборются 27 июля.

Белорус Илья Шиманович в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом оказался восьмым с результатом 27,27 сек. Золотую награду завоевал британец Адам Пити, преодолев дистанцию за 25,99 сек. Второе место досталось Джоао Гомесу Джуниору из Бразилии, который финишировал со временем 26,52 сек. На третью ступень пьедестала поднялся Камерон ван дер Бург с результатом 26,60 сек. (Южно-Африканская Республика).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится в Будапеште 30 июля.