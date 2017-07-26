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26 июля 2017, 20:51 | Водные: Плавание | ТАСС

Итальянец Детти стал чемпионом мира в плавании на 800 метров вольным стилем

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Итальянец Габриэле Детти завоевал золотую медаль в плавании на 800 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Второе место занял поляк Войцех Войдак третьим стал итальянец Грегорио Пальтриньери. Увеличить
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Детти победил с результатом 7 минут 40,77 секунды. Второе место занял поляк Войцех Войдак (7.41,73), третьим стал олимпийский чемпион и чемпион мира на дистанции 1500 метров кролем итальянец Грегорио Пальтриньери (7.42,44).

Детти впервые в карьере стал чемпионом мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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