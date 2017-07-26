Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете
БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Сборная США по плаванию установила мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров. Команда показала результат 3 минуты 38,56 секунды во время финального заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
В смешанной комбинированной эстафете участвуют четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины), которые по очереди плывут в разных стилях: на спине, брассом, баттерфляем и кролем. В составе сборной США на старт вышли Мэтт Гриверс, Лилли Кинг, Калеб Дрессел и Симоне Мануэль.
Предыдущий рекорд был установлен американцами в полуфинальном заплыве в среду утром (3.40,28).
Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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