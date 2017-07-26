Пловец Каскабай установил новый рекорд Казахстана

Адиль улучшил свой предыдущий результат 50.10 секунд и завершил сегодняшнюю дистанцию со временем 49.81 секунд.



«Для казахстанских кролистов сегодняшний результат Адиля — это исторический шаг. Очень долго нам не давались эти 50 секунд, и мы будто топтались на месте, — говорит главный тренер сборной по плаванию Олег Вагизов. — Но сегодня Адиль этот барьер снял, и я верю, что наши кролисты теперь поплывут быстрее. Для подготовки к Чемпионату мира мы отобрали семь юниоров для тренировок в составе группы Дмитрия Баландина. Результаты этих тренировок и работа нашей комплексной научной группы (КНГ) вполне ощутимы, мы видим, что команда работает на новом, более высоком уровне».



Комплексная научная группа по подготовке пловцов была создана в 2013 году совместно Министерством культуры и спорта РК и федерацией водных видов спорта. После того, как результат работы этой группы был подтверждён победой Дмитрия в Рио, было принято решении группы тренируемых спортсменов. Теперь вместе здесь тренируются семь пловцов, среди которых Адиль Каскабай и Адильбек Мусин.