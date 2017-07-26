Пловец Каскабай установил новый рекорд Казахстана
Сегодня в Будапеште, где продолжается мировое первенство FINA по водным видам спорта, пловец Адиль Каскабай установил рекорд Казахстана, впервые за долгие годы сумев разменять казахстанский 50-ти секундный рубеж в кроле на дистанции 100 м. Об этом сообщает Zakon.kz ссылкой на
пресс-службу Федерации водных видов спорта.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Адиль улучшил свой предыдущий результат 50.10 секунд и завершил сегодняшнюю дистанцию со временем 49.81 секунд.
«Для казахстанских кролистов сегодняшний результат Адиля — это исторический шаг. Очень долго нам не давались эти 50 секунд, и мы будто топтались на месте, — говорит главный тренер сборной по плаванию Олег Вагизов. — Но сегодня Адиль этот барьер снял, и я верю, что наши кролисты теперь поплывут быстрее. Для подготовки к Чемпионату мира мы отобрали семь юниоров для тренировок в составе группы Дмитрия Баландина. Результаты этих тренировок и работа нашей комплексной научной группы (КНГ) вполне ощутимы, мы видим, что команда работает на новом, более высоком уровне».
Комплексная научная группа по подготовке пловцов была создана в 2013 году совместно Министерством культуры и спорта РК и федерацией водных видов спорта. После того, как результат работы этой группы был подтверждён победой Дмитрия в Рио, было принято решении группы тренируемых спортсменов. Теперь вместе здесь тренируются семь пловцов, среди которых Адиль Каскабай и Адильбек Мусин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter