Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/30503011/
26 июля 2017, 20:46 | Водные: Плавание | Sports.kz

Пловец Каскабай установил новый рекорд Казахстана

Сегодня в Будапеште, где продолжается мировое первенство FINA по водным видам спорта, пловец Адиль Каскабай установил рекорд Казахстана, впервые за долгие годы сумев разменять казахстанский 50-ти секундный рубеж в кроле на дистанции 100 м. Об этом сообщает Zakon.kz ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта.

Сегодня в Будапеште где продолжается мировое первенство <span class=error>FINA</span> по водным видам спорта пловец <span class=error>Адиль</span> <span class=error>Каскабай</span> установил рекорд Казахстана впервые за долгие годы сумев разменять казахстанский 50-ти секундный рубеж в кроле на дистанции 100 м. Об этом сообщает Zakon.kz ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> Федерации водных видов спорта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Адиль улучшил свой предыдущий результат 50.10 секунд и завершил сегодняшнюю дистанцию со временем 49.81 секунд.

«Для казахстанских кролистов сегодняшний результат Адиля — это исторический шаг. Очень долго нам не давались эти 50 секунд, и мы будто топтались на месте, — говорит главный тренер сборной по плаванию Олег Вагизов. — Но сегодня Адиль этот барьер снял, и я верю, что наши кролисты теперь поплывут быстрее. Для подготовки к Чемпионату мира мы отобрали семь юниоров для тренировок в составе группы Дмитрия Баландина. Результаты этих тренировок и работа нашей комплексной научной группы (КНГ) вполне ощутимы, мы видим, что команда работает на новом, более высоком уровне».

Комплексная научная группа по подготовке пловцов была создана в 2013 году совместно Министерством культуры и спорта РК и федерацией водных видов спорта. После того, как результат работы этой группы был подтверждён победой Дмитрия в Рио, было принято решении группы тренируемых спортсменов. Теперь вместе здесь тренируются семь пловцов, среди которых Адиль Каскабай и Адильбек Мусин.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Все новости
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»