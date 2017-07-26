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26 июля 2017, 19:41 | Водные: Плавание | ТАСС

Южноафриканец Чад ле Кло стал чемпионом мира в плавании на 200 метров баттерфляем

БУДАПЕШТ, 26 июля. /ТАСС/. Южноафриканец Чад ле Кло завоевал золотую медаль в плавании на 200 метров баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Ле Кло, который является олимпийским чемпионом на этой дистанции, победил с результатом 1 минута 53,33 секунды. Второе место занял двукратный чемпион мира из Венгрии Ласло Чех (1.53,72), третьим стал японец Дайя Сэто (1.54,21). 25-летний южноафриканец стал четырехкратным чемпионом мира.

На прошлом мировом первенстве в Казани в 2015 году победу в плавании на 200 метров баттерфляем одержал Чех, а Чад ле Кло завоевал серебро.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.
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